Великобритания создает гибридный флот: эта морская держава хочет повторить успех Украины

Новая модель флота предусматривает интеграцию в единую структуру кораблей с экипажем, морских дронов, автономных подводных систем и авиаплатформ.

Великобритания официально взяла курс на создание нового формата военно-морских сил, основу которого составит так называемый "гибридный флот" – сочетание традиционных кораблей с беспилотными и автономными системами. В Лондоне прямо признают: одним из ключевых факторов для такого пересмотра стратегии стали успехи Украины в войне на Черном море.

О новой концепции британских ВМС подробно рассказал первый морской лорд и начальник штаба Королевского флота Гвин Дженкинс во время конференции Defence Leaders Combined Naval Event, сообщает Naval News. По его словам, новая модель флота предусматривает интеграцию кораблей с экипажем, морских дронов, автономных подводных систем и авиационных платформ в единую боевую структуру.

В британском командовании считают, что традиционный подход с небольшим количеством дорогих и максимально универсальных кораблей постепенно теряет эффективность. Зато будущее – за распределенными силами, где значительную часть функций будут выполнять более дешевые и массовые беспилотные платформы.

В Лондоне убеждены, что такая модель позволит увеличить боевую мощь флота, повысить его устойчивость и гибкость, а также обеспечить большую эффективность при тех же затратах.

Гвин Дженкинс прямо заявил, что на разработку новой концепции существенно повлиял украинский опыт боевых действий на Черном море. Именно его британцы теперь планируют адаптировать для Северной Атлантики и Арктического региона с учетом потенциального противостояния с Россией.

"У нас есть план, и мы его реализуем. Мы готовы изменить Королевский флот, потому что должны это сделать – другого выбора нет", – подчеркнул он.

Кроме того, британский адмирал заявил, что современная война стремительно меняется из-за развития автономных систем и "нет времени потакать цинизму или сторонникам старых подходов".

В Великобритании делают ставку именно на морские дроны, поскольку они позволяют быстро масштабировать силы и создавать большое количество ударных средств с относительно небольшими затратами.

По данным британских военных, концепцию "гибридного флота" уже отработали во время специальных учений. Там новый формат продемонстрировал существенный рост огневых возможностей, эффективности противовоздушной и противоракетной обороны, а также скорости реагирования.

На этом фоне особенно показательным выглядит то, что именно Великобритания исторически считалась одним из главных мировых эталонов морской мощи, подчеркнули аналитики Defense Express. Поэтому прямое признание влияния украинского опыта на реформирование Королевского флота имеет особое значение.

Отслеживание российских разведывательных кораблей

Добавим, что ударная авианосная группа Великобритании во время учений "Dynamic Mongoose 2026" отслеживала российский разведывательный корабль "Юрий Иванов" в Норвежском море. Сопровождение российского корабля осуществляли португальский фрегат NRP Dom Francisco de Almeida и вертолет Merlin Mk2 с британского авианосца HMS Prince of Wales.

