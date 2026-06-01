США и Великобритания провели масштабные военные учения у границы с Беларусью, - Forbes

Эти учения постепенно совершенствуют навыки сил НАТО.

Армия США в этом месяце провела учения совместно с британскими военными, чтобы объединить тактики ведения боевых действий против дронов в рамках постоянных усилий, направленных на повышение эффективности противодействия БПЛА в странах-членах Организации Североатлантического договора. Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что совместные учения "Project Flytrap 5.0" прошли в Литве, примерно в 30 километрах от границы с Беларусью, и дали старт значительному расширению возможностей войск НАТО, которые сражаются бок о бок, чтобы успешно уничтожать беспилотные летательные аппараты в условиях мобильных боевых действий.

"Серия учений "Flytrap", начавшаяся в прошлом году, является частью Инициативы сдерживания восточного фланга НАТО, направленной на защиту восточных границ альянса. Учения проводились в Германии и Польше и становятся все более масштабными и всеобъемлющими, чтобы соответствовать растущим масштабам войны с использованием дронов", - объясняется в материале.

Видео дня

Участники учений опробовали более 50 инноваций, среди которых перехватчики дронов, датчики и беспилотные наземные транспортные средства, а также предоставили мгновенную обратную связь представителям производителей. Во время следующего раунда учений численность войск будет увеличена до уровня бригады.

В то же время главный технический директор армии США Александр Миллер заявил, что эти учения постепенно совершенствуют навыки сил НАТО в области слаженного реагирования на вторжение дронов путем сочетания тактики и технологий.

"Проект "Flytrap" возник из необходимости выйти за пределы обороны статических целей и интегрировать датчики и тактику противодействия дронам в ближний бой и маневренную войну", - сказал он в интервью Forbes.

Миллер отметил:

"Как совместить все это так, чтобы солдаты могли и дальше воевать, передвигаться и поддерживать связь, а система обороны работала рядом с ними, защищая их? Вот откуда появилась система Flytrap. Часть стратегии противодействия беспилотным системам включает не только все высокотехнологичные средства, но и все мелкие детали. Это маневры. Это камуфляж. Это сетки. Это простые вещи. Все эти тактики имеют значение".

Он подчеркнул, что все вовлеченные партнеры получили тактическую выгоду от взаимного сотрудничества.

"Мы делаем некоторые удивительные вещи в масштабах, на которые способны только США. Я очень горжусь нашими солдатами, которые берут быка за рога, буквально за несколько дней обучаясь пользоваться этими технологиями, а затем садятся вместе с инженерами местных компаний и предоставляют прямую обратную связь", - добавил Миллер.

Отмечается, что британские и американские войска работали вместе над объединением системы архитектуры тактических данных для использования против атакующих дронов. По словам технического директора армии США, Великобритания является надежным партнером и предлагает уникальные подходы к использованию технологий.

"В частности, Великобритания была с нами на этом пути с самого начала. Они серьезно относятся к средствам защиты, которые носят солдаты, - к тому, что имеет при себе каждый отдельный солдат или стрелок, чтобы предупреждать их о том, что происходит вокруг", - подчеркнул он, добавив, что британские войска также используют инновационные системы дронов.

По словам Миллера, армия США расширяет усилия с целью снижения стоимости систем уничтожения дронов, исследуя креативные альтернативы, такие как осколочные боеприпасы.

"Мы не только используем перехватчики дронов, но и экспериментируем с различными видами боеприпасов, чтобы иметь возможность использовать наши существующие системы вооружения с потенциальными детонаторами сближения. Вместо того, чтобы использовать системы вооружения, ракеты или перехватывающие дроны стоимостью в тысячи долларов, мы экспериментируем с возможностью использования наших пулеметов со специальными боеприпасами и патронами, которые взрываются при приближении, создавая осколки, способные сбивать дроны", - сказал он.

Он добавил, что эти эксперименты отражают подход армии к тактическим инновациям, которые в то же время являются экономически эффективными.

"Не обязательно выбирать самое совершенное и изысканное решение. Нужно просто хорошо понять проблему и выяснить, что поможет быстро ее решить", - сказал Миллер.

Ведение современной войны с помощью дронов

Ранее Financial Times писал, что США пытаются освоить новый подход к дронам, вдохновившись опытом Украины. В частности, в США прошел хакатон Project Jailbreak, который объединил ведущие оборонные компании и армию с целью объединить системы противодействия дронам, противовоздушную и противоракетную оборону, системы управления, дроны и беспилотные системы, чтобы они "говорили на одном языке".

В то же время The Wall Street Journal сообщал, что США придумали, как сбивать дроны, не тратя на каждый из них годовой бюджет Мальты. Во время учений на филиппинском побережье Южно-Китайского моря военные США использовали бронированные тактические машины с пушками и ракетами для поражения беспилотников, приближавшихся к их позициям.

Вас также могут заинтересовать новости: