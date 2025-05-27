Страна будет искать помощи в разработке полезных ископаемых среди других стран.

Американские и европейские горнодобывающие компании должны поторопиться с инвестициями в Гренландию. В противном случае стране придется искать помощи в добыче полезных ископаемых в других странах, в том числе в Китае.

"Мы хотим развивать наш бизнес-сектор и диверсифицировать его, а для этого нужны инвестиции извне. Мы действительно хотим сотрудничать с европейскими и американскими партнерами. Но если они не появятся, я думаю, нам нужно искать других партнеров", - заявила министр по делам бизнеса и минеральных ресурсов Гренландии Наая Натаниэльсен в интервью Financial Times.

Это заявление демонстрирует желание Гренландии получить помощь Запада для расширения экономики в области добычи полезных ископаемых и туризма. В стране находятся крупные, но довольно труднодоступные месторождения полезных ископаемых, включая золото и медь.

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Натаниэльсен сказала, что угрозы Трампа взять Гренландию под свой контроль она считает "неуважительными и неприятными". По ее словам, несмотря на риторику президента США, Китай не проявляет большого интереса к сделкам по добыче полезных ископаемых - на данный момент в Гренландии работают только две китайские горнодобывающие компании, но обе являются миноритарными акционерами неактивных проектов. Она предположила, что китайские инвесторы, возможно, сдерживаются, потому что не хотят "никого провоцировать".

По словам Клауса Столтенборга, исполнительного директора Greenland Anorthosite Mining, горнодобывающий проект стоимостью 150 млн евро в Западной Гренландии планирует начать строительство уже в следующем году. В число спонсоров компании входят государственный пенсионный фонд Гренландии, датский банк Arbejdernes Landsbank и французская горнодобывающая группа Jean Boulle.

В Гренландии только два действующих рудника, где добывают золото и анортозит, а еще на двух рудниках, получивших лицензию на добычу, производство еще не началось.

Натаниэльсен заявила, что новое правительство "в первую очередь стремится к развитию Гренландии и гренландцев" и предпочитает работать с "союзниками и партнерами-единомышленниками".

Также она указала, что ЕС "подходит" Гренландии, поскольку у блока мало необходимых полезных ископаемых, а также он согласуется по экологическим показателям.

Заявления Трампа относительно Гренландии

В 2025 году президент США Дональд Трамп возобновил свою давнюю риторику о намерении приобрести Гренландию для расширения американского влияния в Арктике и укрепления национальной безопасности. Он обещал острову миллиардные инвестиции, новые рабочие места и экономический рост.

Заявления Трампа вызвали дипломатическое напряжение между США и Данией. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала Штаты важнейшим и ближайшим союзником страны, но отметила, что не верит в силовой сценарий. В свою очередь премьер-министр Гренландии Муте Эгеде также отреагировал на заявления Трампа, отметив, что остров не продается.

Позже стало известно, что в Вашингтоне обсуждают новый план по втягиванию Гренландии в сферу влияния США. Вместо прямой аннексии может быть использована схема усиления связей.

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