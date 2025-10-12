Какой-то полноценной презентации ожидать не стоит, говорит Марк Гурман.

Apple готовится представить первые устройства на чипе M5, и сделать это может уже на этой неделе. Ожидаются обновлённые iPad Pro, MacBook Pro и гарнитура Vision Pro.

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, главной звездой станет iPad Pro с новым процессором M5. Именно с него Apple начнёт переход на новое поколение фирменных чипов.

Следом M5 получит 14-дюймовый MacBook Pro, по традиции, именно младшая версия ноутбука первой тестирует новое поколение процессоров. Vision Pro тоже войдёт в список обновлений, хотя внешне устройства останутся прежними.

Основные изменения коснутся производительности, графики и энергоэффективности - M5 должен обеспечить заметный прирост скорости и улучшить работу нейронного движка, отвечающего за ИИ-функции.

Гурман отмечает, что Apple, скорее всего, не будет проводить полноценную презентацию, релизы могут состояться через пресс-релизы или короткие видеоролики.

При этом мощные версии чипа - M5 Pro и M5 Max - появятся позже, вероятно, в первой половине следующего года. То есть сейчас компания сосредоточится только на базовом варианте M5, а топовые модели оставит для следующей волны устройств.

