Франция осудила российские удары по критически важным объектам инфраструктуры Украины.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что войне в Украине необходимо положить конец. По его словам, если РФ продолжит отказываться от мирных переговоров, то она будет нести за это ответственность. Такое заявление французский лидер сделал на своей странице в соцсети X.

"В то время как соглашение, достигнутое в Газе, дает надежду на мир на Ближнем Востоке, в Украине также необходимо положить конец войне. Если Россия будет и дальше упорствовать в своей воинственной позиции и отказываться садиться за стол переговоров, ей придется за это заплатить", - написал Макрон.

Президент Франции добавил, что Париж осуждает российские удары по критически важным объектам инфраструктуры Украины. Он отметил, что его страна вместе с партнерами изучают возможности оказания необходимой помощи для восстановления и обеспечения базовых услуг.

"Франция как никогда ранее поддерживает Украину и мобилизует свои силы в рамках Коалиции желающих", - подчеркнул Макрон.

Зеленский рассказал Макрону о первоочередных потребностях Украины

Напомним, что сегодня, 12 октября, президент Украины Владимир Зеленский рассказал президенту Франции Эмманюэлю Макрону о первоочередных потребностях Украины в контексте противодействия российским ударам. Он отметил, что нашей стране необходимы системы ПВО и ракеты к ним.

Зеленский добавил, что также скоординировал с Макроном контакты с другими партнерами и дипломатические мероприятия следующих недель.

