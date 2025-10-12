Белорусский диктатор пригрозил, что Украина может исчезнуть как государство.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в торможении мирного соглашения и заявил, что Украина может исчезнуть как государство. Об этом он заявил в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

"Дело не в Соединенных Штатах Америки, которые очень хотят (окончания войны, - ред.), не в России, которая готова к продвижению, и не в европейских лидерах, а больше во Владимире Александровиче Зеленском проблемы", - высказался Лукашенко.

Он считает, что если будет "мощное давление", Зеленский примет "соответствующие решения".

"Но действовать надо срочно, потому что, как бы там ни было, Россия продвигается на фронте. Я говорю это ответственно, поскольку ежедневно это наблюдаю фактически. И это может привести к исчезновению Украины как государства", - добавил белорусский диктатор.

Позиция Зеленского и Путина относительно окончания войны

Как сообщал ранее УНИАН, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскрыл, как изменилась позиция Зеленского относительно окончания войны в Украине. По словам экс-главы Альянса, в начале полномасштабного вторжения президент Украины категорически отвергал идею отдачи какой-либо территории России, но со временем стал "менее пренебрежительно относиться к временной уступке при условии, что новые границы и безопасность Украины будут гарантированы членством Украины в НАТО".

Между тем, по мнению представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, российский диктатор Владимир Путин лишь имитирует переговоры об окончании войны в Украине, и это ему нужно, чтобы дезинформировать украинское общество и международных партнеров Украины.

"Государство-агрессор и его представители пытаются "петлять", как говорится. То есть часто выдавать или желаемое за действительное, или имитировать желание переговоров, или перебрасывать всю ответственность на Украину, мол, ну смотрите, какие недоговороспособные", - сказал Юсов.

Глава британской разведки MI6 Ричард Мур заявил, что нет "никаких доказательств" того, что Путин заинтересован в переговорах с Украиной. Он заявил, что Путин "морочит нам голову обещаниями прогресса в деле мира" и "стремится навязать свою имперскую волю всеми имеющимися в его распоряжении средствами".

