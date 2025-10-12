Военный отмечает, что до сих пор государство боролось с последствиями, а не причинами явления.

Проблема самовольного оставления места службы (СЗЧ) не решится ужесточением наказания за такие действия. Нужно устранять первопричины, толкающие солдат бросать место службы. Такое мнение в своем телеграм высказал заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

Он предупредил, что количество дезертиров будет только расти со временем, и усиление ответственности этот процесс не остановит.

"Большинство решений, которые принимаются для борьбы с СЗЧ - это исключительно борьба с последствиями, а не причинами. Даже вопрос перемещения между подразделениями до сих пор не решили. Хотя часто именно желание перевестись в другую бригаду является причиной СЗЧ", - подчеркнул он.

Жорин отметил, что нужен "понятный и работающий механизм" перевода в другое подразделение, потому что система рапортов в системе "Армии+" таким механизмом не стала.

"Есть часть подразделений, где показатель СЗЧ очень низкий, а есть, где чрезвычайно высокий. При этом они выполняют задачи на одном направлении. Так видимо есть методы, как это предотвратить. И прежде всего здесь - работа с личным составом, создание настоящей сержантской ветви, нормальное отношение к людям и авторитет командиров", - пишет военный.

Как писал УНИАН, накануне известный политический активист, а ныне военнослужащий Игорь Луценко раскрыл масштабы СВЧ в Украине. По его словам, только в сентябре с места службы сбежало 19 тысяч военнослужащих, а с начала года - 160 тысяч.

Менеджер отделения рекрутинга 128 отдельной горно-штурмовой бригады Марьяна Станко рассказывала, что самые распространенные причины СЗЧ - это семейные обстоятельства, недоразумения с командиром или личным составом, а также желание перевестись в другую бригаду.

