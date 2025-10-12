Россияне уже год не могут выполнить задачу, которая рассматривалась как операция на пару недель.

Россия рассчитывала быстро взять Покровск под свой контроль еще год назад, но операция по захвату города превратилась в "позорную мясорубку", которой пока не видно конца. Об этом пишет в статье для OBOZ.UA военный аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он отметил, что в 2025 году задача по захвату Покровска не только не утратила актуальность, но стала даже важнее: нужно было показать Дональду Трампу, что армия РФ быстро идет вперед, поэтому, мол, нужно быстро принимать требования Кремля, пока не поздно. Однако вот уже более года 100-тысячная группировка РФ топчется на подступах к городу.

Единственным видимым "успехом" для РФ на этом направлении стал так называемый Добропольский прорыв. Но и он оказался с "сюрпризом". Как отмечает Коваленко, хоть россиянам и удалось прорваться достаточно глубоко (на 15-16 км), результатом стало не обрушение украинской обороны, а попадание российских войск в "мешок", который простреливается со всех сторон и не имеет стабильной логистики.

При этом попытки российского командования развить успех в районе Добропольского прорыва введением туда дополнительных сил, привели только к резкому росту потерь.

"Таким образом, добропольский перформанс, который начался два месяца назад, превратился для российской оккупационной армии в "мясорубку", потерю боеспособности нескольких батальонов, а также в проседание всего Покровского направления. Но при этом обернулся еще и ослаблением других направлений, с которых тянули недостающие силы и средства", - пишет Коваленко.

Аналитик отмечает, что наступление на Покровск не только не принесло России значимого успеха, но и привело к серьезному истощению всей российской группировки. Для спасения Покровского направления РФ пришлось ослабить свой напор в на границе Сумской и Курской областей, а также в районе Торецка.

Сейчас Покровское направление сковывает около 130 тысяч российских солдат, но даже с такой самой высокой концентрацией сил россияне не могут взять этот райцентр. Но отказываться от плана РФ, похоже не намерена, считает Коваленко.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, из-за формирования так называемой килл-зоны вдоль всей линии фронта обе армии вынуждены развивать применение наземных роботов для решения логистических задач. В скором времени эти роботы могут стать и ударной силой.

Также мы рассказывали, что попытки россиян захватить Купянск осложняются проблемой логистики. Из-за того, что наступление ведется с небольшого плацдарма на правом берегу реки, россияне не могу сконцентрировать там большие силы.

