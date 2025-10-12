Россия рассчитывала быстро взять Покровск под свой контроль еще год назад, но операция по захвату города превратилась в "позорную мясорубку", которой пока не видно конца. Об этом пишет в статье для OBOZ.UA военный аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Он отметил, что в 2025 году задача по захвату Покровска не только не утратила актуальность, но стала даже важнее: нужно было показать Дональду Трампу, что армия РФ быстро идет вперед, поэтому, мол, нужно быстро принимать требования Кремля, пока не поздно. Однако вот уже более года 100-тысячная группировка РФ топчется на подступах к городу.
Единственным видимым "успехом" для РФ на этом направлении стал так называемый Добропольский прорыв. Но и он оказался с "сюрпризом". Как отмечает Коваленко, хоть россиянам и удалось прорваться достаточно глубоко (на 15-16 км), результатом стало не обрушение украинской обороны, а попадание российских войск в "мешок", который простреливается со всех сторон и не имеет стабильной логистики.
При этом попытки российского командования развить успех в районе Добропольского прорыва введением туда дополнительных сил, привели только к резкому росту потерь.
"Таким образом, добропольский перформанс, который начался два месяца назад, превратился для российской оккупационной армии в "мясорубку", потерю боеспособности нескольких батальонов, а также в проседание всего Покровского направления. Но при этом обернулся еще и ослаблением других направлений, с которых тянули недостающие силы и средства", - пишет Коваленко.
Аналитик отмечает, что наступление на Покровск не только не принесло России значимого успеха, но и привело к серьезному истощению всей российской группировки. Для спасения Покровского направления РФ пришлось ослабить свой напор в на границе Сумской и Курской областей, а также в районе Торецка.
Сейчас Покровское направление сковывает около 130 тысяч российских солдат, но даже с такой самой высокой концентрацией сил россияне не могут взять этот райцентр. Но отказываться от плана РФ, похоже не намерена, считает Коваленко.
Ситуация на фронте: последние новости
Как писал УНИАН, из-за формирования так называемой килл-зоны вдоль всей линии фронта обе армии вынуждены развивать применение наземных роботов для решения логистических задач. В скором времени эти роботы могут стать и ударной силой.
Также мы рассказывали, что попытки россиян захватить Купянск осложняются проблемой логистики. Из-за того, что наступление ведется с небольшого плацдарма на правом берегу реки, россияне не могу сконцентрировать там большие силы.