Исследователи смогли отследить сигнал до далекой звезды с коллапсировавшим ядром.

Астрономы НАСА в течение последних 3 лет фиксировали один и тот же мигающий сигнал из космоса с одинаковым интервалом в 44 минуты, и долгое время бились над этой тайной. Однако теперь, как пишет eldiario24.com, им наконец удалось вычислить, кто же был таинственным "отправителем".

Они использовали австралийский телескоп Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) и рентгеновскую обсерваторию NASA Chandra, чтобы вычислить источник сигнала, который получил название ASKAP J1832-0911. Он определялся как долгопериодический радиопереходной источник, LPT.

LPT являются редкими по своей природе, поскольку они посылают большие лучи радиоволн, действуя как космические маяки. На данный момент астрономы обнаружили только 10 типов, и наиболее популярными из них являются пульсары. Однако в отличие от пульсаров, периодические сигналы ASKAP JJ1832-0911 появляются с задержкой через постоянный промежуток времени.

Некоторые ученые высказали предположение, что ASKAP J1832-0911 может быть магнетаром; обычно они наблюдаются в ядре мертвой звезды с необычайными магнитными полями. Другие считают, что это пара двойных намагниченных белых карликов.

В свою очередь астрономы из Университета Кертина в Перте, Австралия, считают, что это открытие является началом новой физики или космической эволюции.

С момента открытия этого явления было предпринято много неудачных попыток его классифицировать. На сегодняшний день исследователи смогли отследить сигнал только до далекой звезды с коллапсировавшим ядром. Обычно такие звезды называют нейтронными и они известны своей плотностью и магнитной силой.

В то же время тот факт, что объект излучает радиоволны так же, как и рентгеновские лучи, упрощает исследования. Это связано с тем, что рентгеновские лучи обладают гораздо большей энергией. Таким образом, что бы ни производило такую энергию в глубоком космосе, если это LPT, его можно обнаружить в любой момент.

Ранее учёные, работающие с телескопом "Джеймс Уэбб", заявили, что, возможно, обнаружили вторую по удалённости звезду во Вселенной, и она может оказаться так называемой "тёмной звездой", которая светится не благодаря термоядерным реакциям, а за счёт энергии тёмной материи.

