БпЛА может самостоятельно находить цели и атаковать их на расстоянии до 120 километров.

Россияне разработали барражирующий боеприпас "Клин", который способен самостоятельно находить цели и атаковать их на расстоянии до 120 километров. Об этом пишет телеграм-канал Соняшник. По данным ресурса, этот БпЛА недавно показали на одной из выставок.

"БпЛА способен самостоятельно находить и атаковать цели на расстоянии до 120 км или же работать в качестве "воздушного минного поля" и дежурить в воздухе около 80 минут", - говорится в материале.

Также там назвали тактико-технические характеристики представленного дрона. Так, его взлетная масса составляет 13,5 кг, а скорость полета и атаки - 108-300 километров в час.

Длина беспилотника - 1600 мм, размах - 1920 мм, высота полета - до 2000 м, дальность - 120 км (с ретранслятором еще больше). Масса боевой части "Клина" составляет 5 кг.

Отмечается, что этот БпЛА оснащен системой воздушного подрыва и имеет два типа боевой части: кумулятивную и фугасную.

РФ разрабатывает и совершенствует дроны

Как сообщал ранее УНИАН, россияне испытали дрон-перехватчик, похожий на украинский Sting. Разработчик - российский научно-производственный центр беспилотных авиационных систем и робототехнических комплексов "НПЦ БАСиРТК" - не раскрыл технических характеристик устройства, однако сообщил, что дрон планируется использовать в составе распределенной системы с гетерогенными робототехническими комплексами для мониторинга морской обстановки и инфраструктуры.

Также заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин недавно сообщал, что "Шахеды" теперь могут уклоняться от дронов-перехватчиков. Для этого россияне оснащают свои ударные БпЛА специальными датчиками. По его словам, обычные примитивные китайские датчики фиксируют рядом любой дрон, из-за чего "Шахед" резко меняет высоту. А ни один зенитный дрон не может так резко изменить высоту и, соответственно, дрон не может его поразить.

Кроме того, мы писали, что РФ начала применять новую версию "Шахеда", приспособленную для дистанционного минирования местности. Горсовет Ахтырки, что на Сумщине, сообщал, что вблизи населенного пункта Пологи в поле упал беспилотник "Герань-2" (он же "Шахед"). Во время его осмотра специалисты обнаружили, что, кроме основной боевой части, дрон оснащен механизмом дистанционного минирования. Обнаруженный аппарат был начинен противотанковыми минами, но эксперты не исключают возможность использования в таких дронах и противопехотных мин.

