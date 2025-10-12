31-летняя блогерша часто корректирует собственную внешность.

Народный артист Украины Виктор Павлик рассказал, как реагирует на многочисленные хирургические вмешательства молодой жены Екатерины Репяховой. Недавно 31-летняя блогерша сделала еще одну пластику на лице.

59-летний артист в комментарии программе "Ближе к звездам" признался, что совсем не понимает смысла "уколов красоты". Виктор отметил, что ему до сих пор очень трудно принять решение любимой менять свою внешность.

"Я не сторонник того, чтобы вмешиваться в тело вообще", - отметил он.

Несмотря на это певец не может предостеречь жену он пластики. Павлик поделился, что Екатерина очень упрямая и иногда просто не слышит мнения других, особенно, если она уже приняла окончательное решение.

"Я знаю, что она все равно не прислушивается ко мне. У нее такая натура, если она что-то решила делать, то она это делает", - отметил Виктор.

Стоит отметить, что 31-летняя Екатерина Репяхова делала ринопластику и уже несколько раз изменила форму своего подбородка. Сначала блогеру сделали липофилинг - косметическую процедуру, которая предусматривает пересадку собственного жира из других участков тела в зону подбородка для коррекции его формы. Однако, после этого блогерша испытывала дискомфорт, поэтому решилась на повторную ментопластику. Она показала финальный результат пластики.

