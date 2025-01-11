Эгеде подчеркнул, что народ Гренландии не хочет быть ни датчанами, ни американцами.

Лидер Гренландии Муте Эгеде заявил, что готов к диалогу с избранным президентом США Дональдом Трампом относительно будущего острова. В то же время он предупредил, что в Гренландии не заинтересованы в том, чтобы стать американцами.

Такое заявление политик сделал на пресс-конференции, пишет The New York Post. Эгеде признал, что Гренландия является "местом, которое американцы считают частью своего мира". Он отметил, что хотя еще не говорил с Трампом, он открыт для "дискуссий о том, что нас объединяет".

"Мы готовы говорить. Сотрудничество – это диалог. Сотрудничество означает, что вы будете работать над решениями", – добавил он.

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Издание отмечает, что Гренландия была колонией Дании с 18 века, и в 1953 году стала самоуправляемой датской территорией. Еще в 2009 году остров получил право получить независимость, если бы его жители проголосовали за это.

"У нас есть стремление к независимости, желание быть хозяином в собственном доме... Это то, что все должны уважать. Гренландия – для гренландцев. Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами. Мы хотим быть гренландцами", – акцентировал Эгеде.

Претензии Трампа на Гренландию

Недавно избранный президент США Дональд Трамп снова заговорил о присоединении Гренландии. Он заявил, что для целей национальной безопасности и свободы во всем мире "Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью".

В Дании же заявили, что Гренландия не продается. Вскоре после этого король изменил герб страны – на нем появились символы Гренландии и Фарерских островов.

Издание Politico даже оценило, могут ли США захватить остров силой. Эксперты говорят, что в теории США способны легко победить Данию, но в этом нет никакого смысла.

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