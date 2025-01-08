Избранный американский президент нацелился на остров, даже угрожая Дании пошлиной, если та не согласится на сделку.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп снова обратил внимание на идею приобретения Гренландии - полуавтономной территории Дании, известной своими природными ресурсами и стратегическим расположением. По его словам, владение островом имеет критическое значение для национальной безопасности США, хотя и существуют другие потенциальные интересы, пишет The New York Times.

На пресс-конференции Трамп заявил: "Нам нужна Гренландия для целей национальной безопасности", добавив, что Дания должна передать остров США для защиты "свободного мира". Он даже пригрозил ввести пошлины против Дании, если она откажется от этого предложения.

Через социальные сети Трамп назвал соглашение по Гренландии таким, что "должно состояться", сопровождая это лозунгом "СДЕЛАЙТЕ ГРЕНЛАНДИЮ ВНОВЬ ВЕЛИКОЙ".

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Дания категорически отвергла предложение, отметив, что самый большой остров мира не продается.

Для чего Трампу Грендандия?

1. Природные ресурсы

Гренландия богата полезными ископаемыми, в частности медью, литием, никелем и кобальтом, которые критически важны для производства аккумуляторов, электромобилей, ветровых турбин и другой современной техники. Согласно отчету правительства Дании, опубликованному в 2023 году, Гренландия имеет значительный потенциал для добычи многих важнейших минералов.

Таяние ледников из-за изменения климата открывает доступ к этим ресурсам, поскольку около 11 000 квадратных миль ледниковой территории уже исчезли за последние три десятилетия.

2. Стратегическое значение

Таяние арктических льдов также открывает новые морские маршруты, которые короче и эффективнее. Например, путь через Арктическое море между Западной Европой и Восточной Азией на 40% короче, чем через Суэцкий канал. Это делает Гренландию стратегической точкой для контроля новых торговых путей.

3. Военные и геополитические преимущества

Как отметил Роберт С. О'Брайен, бывший советник Трампа по национальной безопасности: "Гренландия - это шоссе от Арктики до Северной Америки, а ее расположение делает ее важным геостратегическим активом для США".

Гренландия в мире геополитики

Интерес к Арктике проявляют и другие страны, в частности Китай и Россия. Китай сотрудничает с Россией в развитии арктических судоходных маршрутов, что усиливает глобальную конкуренцию за контроль в регионе.

Трамп, который неоднократно называл изменение климата "обманом", возможно, заинтересовался Гренландией именно из-за ее последствий этого изменения: таяние ледников открывает возможности для добычи ресурсов и новых торговых путей.

Гренландия привлекает Трампа как стратегический и экономический актив, который может повысить глобальное влияние США. Но жесткая позиция Дании и международная конкуренция за Арктику затрудняют реализацию этой амбициозной идеи.

Трамп хочет контролировать Гренландию

Как сообщал УНИАН, сегодня американский политик заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии и отдать ее Соединенным Штатам Америки.

Это не первое подобное заявление - ранее он говорил, что контроль над Гренландией абсолютно необходим для американских интересов. После этого стало известно, что король Дании изменил королевский герб, добавив туда изображения, символизирующие Гренландию и Фарерские острова.

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