Таролог рассказала, какие даты рождаются ведьмы, и как рассчитать свою, чтобы понять, есть ли у тебя магические способности.

Люди с древности верят в то, что особую силу или дар предвидения человек получает с рождения. По мнению эзотериков, дата появления на свет действительно может многое рассказать о человеке, его энергетике и предназначении. Таролог и эксперт по жизненным стратегиям объяснила, как узнать, ведьма по дате рождения ты или нет, используя метод 22 арканов.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Напомним, ранее мы также рассказывали, как понять, что в роду были ведьмы - верные признаки.

Видео дня

Как узнать, ведьма ты или нет, по дате рождения - рассчет по картам Таро

Как понять, что ты ведьма, по дате рождения, рассказала в комментарии УНИАН таролог и эксперт по жизненным стратегиям Natalis Domini. По ее словам, согласно методу 22 арканов, есть несколько дат (это может быть число, или месяц, или год рождения), в которые могут рождаться люди, склонные к магии.

К примеру, магическими способностями может обладать тот, у кого в дате рождения есть цифра 1. Единица - это первый аркан "Маг". Люди, в дате рождения которых есть эта цифра, могут брать под контроль свою жизнь и научиться контролировать стихии. Еще силу могут иметь люди, в дате рождения которых есть цифра 2. Двойка, второй аркан - это "Верховная Жрица", который символизирует интуицию,

- поясняет таролог.

Кроме того, стоит обратить внимание на такие цифры в дате рождения:

9 - аркан "Отшельник", символизирует мудрость и означает, что человек может исследовать что-то и обучать других;

- аркан "Отшельник", символизирует мудрость и означает, что человек может исследовать что-то и обучать других; 13 - аркан "Смерть", если у человека в дате рождения есть это число, и он также имеет черные глаза, то у него в роду точно была какая-то ведьма, и он может развивать в себе магические способности;

- аркан "Смерть", если у человека в дате рождения есть это число, и он также имеет черные глаза, то у него в роду точно была какая-то ведьма, и он может развивать в себе магические способности; 15 - аркан "Дьявол", люди, в дате рождения которых есть это число, могут быть "на короткой ноге" со всеми духами, в том числе и с темными.

Метод 22 арканов работает так: нужно посмотреть на число, месяц и год рождения - если одно из этих трех значений (число, месяц или год) соответствуют числам 1, 2, 9, 13 или 15, то вы можете быть склонны к магии.

Как правильно рассчитать число, месяц и год:

число рождения - если оно меньше 22, то цифры не складывают (потому что 22 аркана и каждый соответствует определенному числу - УНИАН), а если больше, то их нужно сложить, к примеру, если 23, то 2+3 = 5;

месяц рождения - остается, как есть, даже если число двузначное, его не нужно складывать, то есть, магические способности могут быть у людей, рожденных в 1, 2 или 9 месяце;

год рождения - в нем последовательно складываются все цифры, например: 1992 год = 1+9+9+2 = 21. Это число аркана "Мир", другое название - "Свет", он гармоничен и прямо не указывает на то, что человек может обладать магическими способностями.

Если же сумма цифр года рождения получается 1, 2, 9, 13, 15 - у человека могут быть сверхспособности.

Вас также могут заинтересовать новости: