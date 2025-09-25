Возможно, вскоре Путин попытается проверить, не были ли эти предупреждения блефом.

Европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО больше не будет терпеть российские провокации в своем небе и будет сбивать российские самолеты-нарушители. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

"Европейские дипломаты на этой неделе предупредили Кремль, что НАТО готово ответить полной силой на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства, в частности сбивая российские самолеты", - говорится в публикации.

Сообщается, что на этой неделе в Москве состоялась напряженная встреча, на которой британские, французские и немецкие посланники выразили свою обеспокоенность вторжением трех истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии на прошлой неделе. По словам неназванных чиновников, с которыми говорили журналисты, по итогам этого разговора у них сложилось впечатление, что нарушение воздушного пространства НАТО российскими самолетами было осуществлено российскими пилотами сознательно по приказу командования.

В частности сообщается, что во время московской встречи российский дипломат заявил европейцам, что вторжение в эстонское воздушное пространство было ответом на украинские удары по оккупированному Крыму. В Кремле считают, что эти атаки были бы невозможными без поддержки НАТО, поэтому, по словам россиян, Москва видит себя втянутой в конфронтацию с европейскими странами.

По словам чиновников, с которыми говорил Bloomberg, во время этой встречи в Москве россияне подробно записывали слова европейцев. Это может указывать на то, что Кремль приказал им предоставить детальное описание позиции НАТО по этой ситуации.

Российские провокации против НАТО: последние новости

Как писал УНИАН, Россия продолжает испытывать нервы стран-членов НАТО после серии воздушных провокаций. Сегодня стало известно, что Кремль отправил сразу два стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 подражать американскую ПВО возле Аляски. Однако на этот раз без нарушения воздушного пространства США.

Параллельно российские официальные лица пытаются словесно запугать страны НАТО, что в прошлом россиянам удавалось неоднократно. На этот раз российский посол во Франции пригрозил Европе войной, если она попытается сбить российский самолет-нарушитель в воздушном пространстве НАТО.

