Президент Финляндии уверен, что резкое изменение позиции Дональда Трампа по Украине стало результатом "разочарования" в Путине.

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украине под силу вернуть все территории, оккупированные Россией, стал "переломным моментом", показав нынешнюю позицию главы Белого дома по вопросу войны.

Такое заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб изданию POLITICO. Он не разделил мнение некоторых европейских политиков о том, что такое изменение позиции Трампа по Украине говорит о его желании дистанцироваться от усилий по окончанию войны.

"Я не согласен с этой теорией. Все имеющиеся у нас данные свидетельствуют о серьезности намерений Трампа... Я думаю, что он обоснованно разочарован Путиным... это не оставляет места для толкования", - убежден Стубб.

Финский президент подчеркнул: "Наш диалог с президентом США открытый и откровенный. Мы способны интерпретировать Зеленского для Трампа, а Трампа - для Зеленского. Я бы сказал, что они оба находятся в хорошем положении".

Издание отметило, что после того, как Европа приняла 19-й пакет санкций против России, Стубб заявил, что совокупный эффект серьезно сказывается на российской экономике:

"У них закончились резервы. Инфляция и процентные ставки превышают 20%. Их темпы роста нулевые или отрицательные. И им придется повысить налоги. Таким образом, Россия видит экономическую цену войны".

Однако, чтобы убедить Россию согласиться на прекращение огня, "нам придется изменить стратегическую игру Путина", дав ему понять, что мы "едино и твердо поддерживаем Украину".

Финский президент отметил, что в настоящее время Путин испытывает решимость НАТО, ведя "гибридную войну", включая неоднократные нарушения воздушного пространства беспилотниками и боевыми самолетами. По мнению Стубба, в такой ситуации важно "сохранять спокойствие и проявлять решимость".

Стубб и война в Украине

Ранее президент Финляндии рассказал, что нужно Украине, чтобы приблизить мир. Он считает, что в настоящее время Украина не нуждается в дополнительных иностранных войсках. Ключевой задачей является поставка финансирования и современной военной техники для противостояния России.

Он тогда добавил, что обсуждения вопроса о том, стоит ли Швеции и Финляндии вводить войска в Украину пока не актуальны.

