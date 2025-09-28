Лукашенко пригрозил НАТО, что "ответ прилетит мгновенно".

Белорусский диктатор Александр Лукашенко пригрозил странам НАТО, комментируя их намерения сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве в случае угрозы. Как передает российское агентство ТАСС, отвечая на вопрос журналиста, он пообещал Альянсу "мгновенный ответ".

"Когда дойдет до дела, вы потом увидите, что они собьют и как... Ответ прилетит мгновенно", - заявил белорусский диктатор.

Кроме того, Лукашенко сказал, что считает заявления НАТО о планах сбивать российские или белорусские самолеты "непродуманными и глупыми", и заявил, что "так действовать нельзя".

Стоит отметить, что белорусские самолеты в инцидентах с нарушеним воздушного пространства НАТО пока замепечены не были, до сих пор в предупреждениях стран Альянса речь шла только о российских.

Российские провокации в небе НАТО

Bloomberg писал,что еропейские дипломаты предупредили Кремль: НАТО больше не будет терпеть российские провокации в своем небе и будет сбивать российские самолеты-нарушители.

Также премьер-министр Нидерландов Дик Схоф подтвердил возможность того, что члены НАТО могут сбить российский самолет в будущем из-за нарушения воздушного пространства Альянса.

"Россияне должны знать, что это может произойти, если они войдут в воздушное пространство НАТО", — заявил Схоф.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что сбивание российских истребителей, которые входят в воздушное пространство НАТО, находится "на повестке дня".

