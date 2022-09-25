В аэропорт Жешува несколько раз в неделю прилетает самолет, обустроенный для перевозки больных украинцев в европейские клиники.

В Польши в городе Жешув в сентябре заработал новый медицинский хаб для эвакуации раненых украинских бойцов и гражданских.

Об этом рассказала вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью порталу BBC.

"Я была на хабе, где происходит медицинская эвакуация, встречалась с нашими ранеными бойцами, которые сегодня улетели в Швецию на лечение, видела детей, которые полетели на лечение, в частности, на трансплантацию органов. Этот медицинский хаб заработал в сентябре. В аэропорт Жешува несколько раз в неделю прилетает самолет, обустроенный для перевозки больных. Украинцев везут на лечение в европейские клиники", - отметила она.

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Верещук добавила, что Польша возьмется за восстановление разрушенных городов в Харьковской области.

"Нам нужно понять, что именно они собираются восстанавливать, какие для этого фонды будут привлечены, какое сотрудничество по софинансированию нужно. Все это мы разложили по полочкам, потому что когда мы встречаемся - гораздо быстрее все происходит и качественнее", - рассказала министр, комментируя встречу с польскими коллегами.

Верещук заявила, что обсуждался также вопрос больших очередей на украинско-польской границе. По ее мнению, скоро будут результаты переговоров.

"Страдают люди, страдают предприниматели, они пишут письма и жалобы. Украинские перевозчики простаивают в очереди чуть ли не 10 дней, чтобы перевезти груз. Очередь на границе достигает нескольких километров. Дело в том, что с началом полномасштабного вторжения России граница с Польшей превратился для Украины на основные экспортные ворота", - подытожила она.

Помощь от Польши Украине

Как ранее сообщал УНИАН, 22 мая президент Украины Владимир Зеленский присвоил польскому Жешуву почетный знак отличия "город-спаситель".

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в первый день полномасштабного вторжения Российской Федерации власти Польши пообещали Украине поддерживать ее до конца войны.

По состоянию на конец августа Польша уже предоставила Украине помощь на сумму более 10 миллиардов злотых (€2,1 миллиарда). В то же время стоимость переданного оружия составляет около 7 миллиардов злотых (€1,47 миллиарда).

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