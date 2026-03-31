Польша собирается провести секретные учения на случай войны, - СМИ

В апреле Польша собирается провести стратегические учения под кодовым названием "Край", в рамках которых будут отрабатываться действия государства на случай войны. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Отмечается, что учения организует Министерство национальной обороны Польши. Руководить ими будет президент Польши Кароль Навроцкий при поддержке правительства и военного командования.

Представители Министерства национальной обороны Польши рассказали журналистам, что вся информация, которая касается процесса подготовки учений, является секретной. В издании подчеркнули, что это важнейшие учения, которые должны проводиться раз в четыре года, но в прошлый раз они прошли только в 2019 году.

Видео дня

В ходе учений "Край" будет проведено тестирование взаимодействия между гражданскими властями и военными, а также стратегическая оборонная игра, во время которой имитируется принятие политико-стратегических решений, в частности введение военного положения. Также будут проведены проверка планов стратегического планирования и механизмов кризисного и военного реагирования и выявление слабых мест в системах управления, коммуникации и процедурах.

В издании отметили, что выводы после учений должны послужить обновлению стратегических документов, оборонных планов и повышению эффективности работы институтов.

Польша усилит контроль на границе с Украиной

Ранее стало известно, что вдоль польско-украинской границы хотят построить современный электронный барьер. В RMF24 отметили, что проект, стоимость которого оценивается примерно в 450 млн злотых (121 млн долларов), охватит участок территории Надбужанского пограничного отряда.

Согласно проекту, предусмотрена прокладка подземных кабелей для обнаружения сейсмических колебаний, волоконно-оптических кабелей для передачи данных и силовых кабелей. Снаружи будут установлены столбы, оснащенные камерами дневного и тепловизионного видения, для круглосуточного наблюдения за территорией. Все данные из системы будут поступать непосредственно в центр наблюдения в штабе подразделения, где их будут анализировать пограничники.

