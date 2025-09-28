Европа должна сильнее ударить по танкерной инфраструктуре России, считает президент Украины.

Есть разведданные, что россияне используют именно танкеры [теневого флота] для запуска и управления дронами, которые направляют против европейских стран, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Именно поэтому, по его словам, Европа должна продолжать санкционное давление против оккупантов — чтобы санкции болезненно ударили по российской торговле, энергоресурсам и всей инфраструктуре танкерного флота России.

"Это еще одно свидетельство того, что Балтийское море и другие моря должны быть закрыты для российских танкеров. По крайней мере для теневого флота", - подчеркнул украинский лидер в вечернем видеообращении в Telegram.

Ранее УНИАН сообщал, что в Дании уже несколько раз замечали неизвестные дроны. Тем не менее ни одно из сообщений, направленных в полицию, не привело к закрытию воздушного пространства над датскими аэропортами.

Кроме того, НАТО увеличивает присутствие в Балтийском море после инцидентов с дронами. Североатлантический альянс намерен "усилить внимание и контроль" с использованием новых многофункциональных средств, включая платформы для разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также как минимум один зенитный фрегат.

