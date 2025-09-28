Страна-агрессор пытается заставить Европу сосредоточиться на собственной безопасности.

Жестокость российских атак с помощью беспилотников по Украине не ослабевает. Кроме этого, в течение последней недели неизвестные дроны в разных странах Европы привели к закрытию военных и гражданских аэропортов, пишет Sky News.

Хотя, как отмечает издание, Россию непосредственно не называли как виновницу в этой ситуации, однако странам НАТО и ЕС приходится принимать меры. В частности, НАТО вынуждено развернуть дополнительные силы для усиления обороны Балтийского моря и восточного фланга.

Также страны Европы работают над созданием так называемой "стены" дронов вдоль своих границ с Россией и Украиной.

В публикации указывается, что используя дроны как недорогой элемент своего арсенала гибридной войны, Россия посылает четкое предупреждение о том, что она может легко подорвать оборону Европы, поэтому ей лучше сосредоточиться на том, как защитить себя.

"Если НАТО начнет выглядеть слишком смущенным, это на самом деле побуждает Путина именно к усилению давления. Поэтому там действительно нужно держать себя в руках", - сказал специалист по вопросам безопасности России Марк Галеотти.

Он советует странам Европы сохранять за собой право сбивать все, что может представлять угрозу, но не преувеличивая ее характер. Галеотти также добавил, что, конечно, Европе следует вооружаться, чтобы быть более подготовленными.

Издание отмечает, что Эстония выделила 10 млн евро на программу НАТО "Приоритетный перечень потребностей Украины" (PURL), в рамках которой оружие производства США, за которое заплатили европейские партнеры НАТО, будет быстро доставляться в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программа PURL продвигается хорошо, и именно это Россия пытается, по его мнению, предотвратить.

Атаки дронов по странам Европы: подробности

Ранее УНИАН сообщал, что ветеран украинской дипломатии Валерий Чалый считает, что рано или поздно Россия попытается провести какую-то наземную операцию. По его мнению, самой вероятной целью атаки Кремля может стать Литва. Чалый считает, что страны Европы боятся сбивать российские дроны и самолеты в своем воздушном пространстве, хотя военные протоколы того требуют. Он не исключает, что так может продолжаться и дальше, пока россияне не перейдут на новый уровень эскалации.

Также мы писали, что Германия после нарушения ее воздушного пространства неизвестным беспилотником может пересмотреть закон об авиационной безопасности. Это позволит вооруженным силам страны участвовать в возможном сбивании дронов. Также Европа готовится к строительству массивного слоя обороны под названием "стена из дронов", чтобы сдерживать вторжение России в воздушное пространство НАТО. Участниками проекта станут балтийские страны, Польша, Румыния и Болгария, а также Украина, которая хоть и не будет защищена "стеной" от российских беспилотников, но имеет наибольший опыт в их уничтожении.

