Сенаторы США оценили вероятность развертывания войск США на территории Ирана

Сенаторы-демократы не исключают, что администрация Трампа может привлечь армию США к наземной военной операции на территории Ирана.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь после брифинга Сенатского комитета по вопросам вооруженных сил по войне с Ираном во вторник, 10 марта, заявил, что, по его мнению, администрация Трампа идет по пути размещения американских войск на территории Ирана, сообщает The Hill.

"Я должен сказать, что боюсь как никогда. Похоже, мы движемся в направлении развертывания американских войск на территории Ирана для достижения любой из потенциальных целей. Для достижения целей, которые, кажется, преследует администрация, могут понадобиться войска США. Но у нас больше нет четких приоритетов - будь то уничтожение ядерного потенциала Ирана, уничтожение его ракет, смена режима или противодействие его террористической деятельности", - сказал Блументаль журналистам.

Он отметил, что покинул брифинг "таким же недовольным и разъяренным, как и после любого другого брифинга за 15 лет работы в Сенате".

"У меня осталось больше вопросов, чем ответов, особенно относительно стоимости войны. Мои вопросы остались без ответа, и я буду требовать ответов, потому что американский народ имеет право знать", - добавил политик.

В то же время, вероятность привлечения сухопутных войск США против Ирана прокомментировал и сенатор-демократ Крис Мерфи:

"Я только что вернулся с двухчасового закрытого брифинга о войне. Он только подтвердил мое убеждение, что она абсолютно бессмысленна. Мы не сможем достичь ни одной из наших заявленных целей. На самом деле мы не сможем уничтожить их ядерную программу, поскольку большая ее часть находится под землей, разве что мы начнем наземную операцию, которая будет еще более катастрофической и еще более непопулярной".

Военная операция США против Ирана: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что CNN, ссылаясь на двух человек, ознакомленных с оценкой, которую Пентагон предоставил Конгрессу, рассказало, что армия США за первые два дня войны против Ирана потратила боеприпасов на 5,6 миллиарда долларов. Отмечается, что такая сумма вызывает беспокойство в Капитолии, поскольку Министерство войны США быстро расходует высокоточное вооружение большой дальности. Несколько источников в Конгрессе США сообщили изданию, что администрация Трампа, вероятно, скоро будет вынуждена обращаться за дополнительным финансированием для производства большего количества боеприпасов.

Также мы писали, что министр обороны США Пит Хэгсет отметил, что в течение последних 24 часов Иран запустил наименьшее количество ракет из тех, которые страна способна применить. Глава Пентагона заявил, что Иран фактически остался без союзников и "серьезно проигрывает". Он добавил, что поддерживаемые Тегераном группировки в регионе – "Хезболла", хуситы в Йемене и ХАМАС – в настоящее время "либо разбиты, либо неэффективны, либо остаются в стороне от конфликта".

