Более того, американский лидер предположил, что украинские силы могли бы "пойти дальше".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что у Украины есть все шансы отвоевать всю свою территорию в рамках первоначальных границ.

"После того как я познакомился с ситуацией в военной и экономической сферах Украины и России и полностью её понял, а также увидел экономические трудности, которые она вызывает у России, я считаю, что Украина при поддержке Европейского Союза находится в положении, чтобы сражаться и отвоевать всю свою территорию в первоначальных границах. С временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, восстановление первоначальных границ, с которых началась эта война, вполне возможно. Почему бы и нет?" – написал он в соцсети Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что Россия ведет бессмысленную войну против Украины уже три с половиной года. По словам Трампа, "реальная военная держава" могла бы выиграть ее менее чем за неделю.

Видео дня

"Это не делает России честь. На самом деле, это скорее выставляет ее в роли "бумажного тигра". Когда жители Москвы и всех больших городов, посёлков и районов по всей России узнают, что на самом деле происходит в этой войне, поймут, что почти невозможно достать бензин из-за длинных очередей, и столкнутся со всеми другими проблемами военной экономики, где большая часть средств расходуется на борьбу с Украиной, которая обладает большим духом и только укрепляется, – Украина сможет вернуть свою страну в прежнем виде и, кто знает, возможно, даже пойти дальше!" – продолжил Трамп.

Президент США отметил, что у российского диктатора Владимира Путина есть огромные экономические трудности. Он считает, что сейчас время для того, чтобы Украина действовала.

"В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие в НАТО, чтобы НАТО делало с ним то, что считает нужным", – резюмировал Дональд Трамп.

Позже во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп заявил, что его отношения с Путиным "ничего не значили".

"Россия должна была остановить эту войну. Прошло 3,5 года, а они до сих пор не достигли своей цели", – добавил он.

Война в Украине и Трамп

22 сентября президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, где в эти дни проходит сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе короткой пресс-конференции перед началом встречи Трамп сказал, что в Вашингтоне уважают борьбу Украины, однако заявил, что война, похоже, продлится долго.

"Российская экономика сейчас в ужасном состоянии. Она разрушается. Украина очень хорошо справляется с задачей остановить эту огромную армию", – сказал он.

Уже после встречи с президентом Украины журналисты спросили Трампа, хотел бы он, чтобы Зеленский номинировал его на Нобелевскую премию мира. На это президент США ответил: "Почему бы и нет".

