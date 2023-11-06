Бывший президент США считает, что поездка в Украину была бы "неуместной".

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ответил на предложение Владимира Зеленского приехать в Украину. От визита он отказался.

"Я с большим уважением отношусь к президенту Зеленскому, но считаю, что в данный момент было бы неуместно ехать в Украину", – заявил Трамп в комментарии Newsmax.

По его словам, сейчас "ведет дело" с Зеленским администрация Джо Байдена. В свою очередь, Трамп "не хотел бы создавать конфликт интересов".

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Напомним, в начале ноября Зеленский предложил Дональду Трампу посетить Украину в ответ на его постоянные заявления о том, что он закончил бы войну за 24 часа. Украинский президент подчеркнул, что готов объяснить ему за 24 минуты, почему это невозможно. По словам Зеленского, есть вещи, которые "можно понять, только находясь здесь".

Заявления Трампа про Украину

Бывший президент США Дональд Трамп известен своими одиозными высказываниями насчет развязанной Россией войны против Украины. По его словам, он смог бы ее завершить за 24 часа.

Кроме того, Трамп утверждал, что если бы он был президентом США, Владимир Путин не стал бы нападать на Украину. Также на его счету предложение "отдать" России Крым в обмен на мир.

Ранее он хвастался "хорошим взаимопониманием" с российским дикатором Владимиром Путиным.

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