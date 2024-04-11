Трамп считает нецелесообразным посещать Украину, пока он не стал президентом.

Дональд Трамп считает свой визит в Украину прямо сейчас нецелесообразным, поскольку он не является президентом. Как пишет Reuters, об этом сообщил его штаб, отвечая на призыв президента Владимира Зеленского к Трампу приехать в Украину.

Представители предвыборного штаба Трампа заявили, что официальных контактов Зеленского с экс-президентом США не было.

"От Зеленского не было никаких контактов, и президент Трамп публично заявил, что ему было бы нецелесообразно ехать в Украину прямо сейчас, поскольку он не является главнокомандующим", - говорится в сообщении.

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При этом Reuters напоминает, что кандидаты в президенты США часто ездят за границу, чтобы улучшить свою внешнюю политику.

Так, бывшие кандидаты от Республиканской партии, которые сейчас выбыли, в частности, бывший вице-президент Майк Пенс и бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, посетили Украину во время кампании за выдвижение от Республиканской партии. Во время своей первой президентской кампании в 2016 году Трамп посетил Мексику и встретился с ее тогдашним президентом Энрике Пенья Ньето.

Трамп и война в Украине

Дональд Трамп неоднократно обещал закончить войну в Украине за 24 часа в случае своей победы на осенних выборах. Недавно СМИ обнародовали план Трампа по достижению этой цели. Так, по данным The Washington Post, Трамп хочет принудить Украину к территориальным уступкам. В то же время в предвыборном штабе политика назвали это фейком.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "мирный план" Дональда Трампа по завершению войны, который опубликовали в СМИ, примитивным.

Также он добавил, что Трампа приглашали в Украину как публично, так и непублично, "чтобы он своими глазами увидел ситуацию и сделал определенные выводы".

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