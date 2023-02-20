Журналисты отметили, что визит держали в секрете ради безопасности.

Визит президента США Джо Байден в Киев 20 февраля держался в секрете. Американский лидер прибыл в столицу Украины на поезде от границы с Польшей.

"Байден совершил секретную поездку в осажденную столицу Украины в понедельник, прибыв туда после часовой поездки на поезде от границы с Польшей", - пишет издание The New York Times.

Отмечается, что визит президента США был тайным, чтобы обеспечить его безопасность. Байден уехал из США без предупреждения после ужина с женой в ресторане вечером в субботу, 18 февраля. Американский лидер планировал публично прибыть в Варшаву утром во вторник, 21 февраля, с двухдневным визитом. При этом какие-то другие планы официально отрицались.

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Белый дом даже опубликовал официальное расписание президента США на 20 февраля, согласно которому Байден находится в Вашингтоне, а отправляется в Варшаву вечером, "хотя на самом деле он уже находился за полмира".

Визит Байдена в Киев - что известо

В понедельник, 20 февраля, с секретным визитом в Киев прибыл президент США Джо Байден. Амерканский лидер с президентом Владимиром Зеленским на Михайловской площади почтил память погибших Героев Украины.

В ходе своего визита Байден анонсировал новый пакет военной помощи на общую сумму в 500 миллионов долларов. Кроме того, он объявил о новых санкциях против России. В этот раз под удар попадут элиты и компании, работающие на военную машину РФ.

Также в америкаскую делегацию вошел советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, который провел встречу с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

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