Зеленский отметил, что, к сожалению, в США преобладают российские нарративы.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу приехать в Украину перед началом воплощения его мирного плана, чтобы он мог "понять, что здесь происходит". Об этом он заявил в интервью CBS News.

"Мы уважаем вашу позицию. Но, пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, строить планы переговоров, приезжайте и посмотрите на людей, мирных жителей, воинов, больницы, церкви, детей, разрушенных или погибших", - сказал он в приглашении, адресованном лидеру США.

Он подчеркнул, что после визита в Украину Трампу придется осознать, чтио собой представляет Владимир Путин, с которым он хочет заключить сделку.

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"Приезжайте, посмотрите, а потом давайте двигаться с планом, как закончить войну. Вы поймете, с кем у вас сделка. Вы поймете, что сделал Путин", - отметил Зеленский.

Говоря о российских ракетных атаках, президент отметил, что они ясно показывают, что "мы не можем доверять России, мы не можем доверять переговорам с Россией".

"Наш народ платит самую высокую цену из всех возможных. Нет более высокой цены. Мы отдали все наши деньги - все, что у нас есть в финансовом плане. Но самое главное - мы отдали [жизни] наших людей", - подчеркнул президент.

Он также добавил, что президент Трамп должен быть на стороне Украины, и считает неправильным, что Америка хочет быть нейтральной. При этом он отметил, что, к сожалению, в США преобладают российские нарративы:

"Как можно быть свидетелем наших потерь и страданий, понимать, что делают русские, и при этом верить, что они не агрессоры, что не они начали эту войну? Это говорит об огромном влиянии информационной политики России на Америку, на американскую политику и американских политиков".

Дональд Трамп и война в Украине

Ранее Трамп упрекнул Россию за затягивание мирных переговоров о прекращении огня и окончании войны против Украины. В день встречи его представителя Уиткоффа с Путиным он призвал Москву "двигаться".

В то же время СМИ сообщали, что Трамп обсуждал с подчиненными сдачу России украинских территорий ради быстрого мира. Отмечалось, представитель президента США Стив Уиткофф якобы передавал Трампу посыл, что самый быстрый способ закончить войну в Украине - это удовлетворить требование России о "праве собственности" на четыре украинские области, которые Кремль формально аннексировал в 2022 году.

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