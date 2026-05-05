Европе придется восстановить связи с Россией, но это зависит от позиции США, - Стубб

В этом вопросе важно следить за стратегией США.

В будущем Европе придется возобновить дипломатические контакты с Кремлем, однако этот процесс будет напрямую зависеть от степени соответствия интересов континента политическому курсу США, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

В интервью Helsingin Sanomat он добавил, что на данный момент Европа и Соединенные Штаты по-разному видят уровень угрозы, исходящей от Москвы. "В Европе Россию считают главной угрозой безопасности, тогда как в Соединенных Штатах такое восприятие не является обязательным", – пояснил финский лидер.

В связи с этим Стубб признал, что рано или поздно в интересах европейских стран возникнет необходимость восстановить дипломатические каналы связи с РФ. Возможно, по его словам, это будет зависеть от того, отвечает ли политика США интересам Европы в контексте отношения к России и Украине.

"Если ответ будет отрицательным, мы, скорее всего, приблизимся к моменту, когда кому-то из европейских лидеров потребуется вступить в скоординированное взаимодействие с Путиным. Подобные дискуссии ведутся в кругах европейского руководства на протяжении последних двух лет", – подчеркнул Стубб.

При этом Стубб заявил, что именно Киев сегодня является главным барьером, сдерживающим российскую агрессию, защищая остальную часть Европы.

"Украина располагает наиболее мощными и технологичными сухопутными силами в Европе. Она необходима нам как инструмент сдерживания Москвы, поскольку российская угроза сохранится и после завершения активных боев", – пояснил президент Финляндии.

В связи с этим он назвал интеграцию Киева в НАТО и Евросоюз прямой выгодой для коллективной безопасности Запада.

