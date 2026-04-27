Россия готовила убийства и диверсии в ЕС: правоохранители раскрыли, кто был целью в Украине

Преступники рассматривали возможность совершения насильственных действий в отношении военнослужащих и общественных деятелей.

В ходе международной операции пресечена подготовка тяжких и особо тяжких преступлений в странах ЕС, в частности, убийства в Литве общественного деятеля из РФ, получившего политическое убежище, а также человека, известного своей поддержкой Украины. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, не называя фамилий.

По данным следствия, одним из ключевых направлений стала подготовка заказных убийств в Литовской Республике.

"Участники группы осуществляли длительное скрытое наблюдение за двумя лицами - общественным деятелем из РФ, который после выезда из страны получил политическое убежище в Литве, и гражданином Литвы, известным своей поддержкой Украины. Собирали подробные сведения о месте проживания, маршрутах передвижения, распорядке дня и другие данные, необходимые для подготовки нападения", - отмечают в Офисе генпрокурора.

К выполнению этих задач привлекали граждан разных государств, в частности, Украины, РФ, Беларуси, Грузии, Латвии, Молдовы, Греции, часть из которых осуществляла внешнее наблюдение, другие занимались поиском исполнителей, еще другие отвечали за финансирование, логистику и коммуникацию между участниками. В сообщении сказано:

"Попытка осуществить заказное убийство на территории Литвы была пресечена. Часть исполнителей задержана, остальные отказались от участия. Один из участников задержан непосредственно во время подготовки нападения".

При этом отмечается, что речь идет не только о Литве. В частности, на территории одной из стран ЕС осуществлялся сбор информации о военных объектах и технике, подготовленной для передачи Украине. В другой - рассматривались сценарии провокаций и поджогов инфраструктурных объектов. Также зафиксирована диверсионная деятельность на территории военного предприятия.

"Кроме того, установлено, что участники группы рассматривали возможность совершения насильственных действий в отношении военных и публичных лиц на территории Украины", - отмечают в Офисе генпрокурора.

Что говорят в полиции

В Нацполиции Украины отметили, что международная операция называлась "Гарт". Также сообщили, что среди потенциальных жертв спецслужб РФ были украинские журналисты, военнослужащий ГУР МО Украины, а также иностранные граждане.

Украинские полицейские задокументировали прямые контакты некоторых участников с представителями российских спецслужб и факты вербовки граждан Украины для выполнения задач врага, в частности несовершеннолетних, социально незащищенных и внутренне перемещенных лиц - тех, кем легче манипулировать. Также среди дальнейших намерений группы было совершение новых преступлений террористического характера, в частности направленных на подрыв военной помощи Украине.

Диверсии РФ

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы СБУ, в Украине сорвали попытку россиян совершить серию заказных убийств. Основными "целями" врага были украинские журналисты и общественные деятели, руководитель стратегического предприятия и военные Главного управления разведки, в том числе бойцы Иностранного легиона.

Чтобы следить за "целями", агенты выдавали себя за курьеров служб доставки, которые осуществляли фото- и видеофиксацию объектов покушения, отмечали их геолокации на гугл-картах и "отчитывались" перед резидентом.

