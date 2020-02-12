Картину классика поп-арта Дэвида Хокни "Всплеск" продали почти за $30 миллионов (фото)

На полотне изображен всплеск воды, образовавшийся после того, как кто-то нырнул в бассейн.

На аукционе Sotheby’s в Лондоне за 29,9 миллиона долларов продали картину «Всплеск» современного британского художника Дэвида Хокни. Это одна из самых известных работ в жанре поп-арт.

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На картине изображен всплеск воды, образовавшийся после того, как кто-то нырнул в бассейн в солнечный день в Калифорнии.

Полотно было написано в конце 1966 года и является второй работой триптиха: «Маленький всплеск» хранится в частной коллекции, «Большой всплеск» – в лондонской галерее Тейт.

«Мне нравилась идея того, чтобы запечатлеть явление, которое длится всего две секунды. Всплеск нельзя заморозить во времени», – говорил художник о своей работе.

В последний раз «Всплеск» выставлялся на торги в 2006 году и был продан за сумму в восемь раз меньше – всего 5,4 миллиона долларов.

Как известно, Дэвид Хокни – один из самых известных британских художников, классик поп-арта. Некоторое время ему принадлежал рекорд по самому дорогому произведению искусства среди ныне живущих художников – в 2018 году его работу «Бассейн с двумя фигурами» продали с аукциона Christie’s в Нью-Йорке за 90,3 миллиона долларов.

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