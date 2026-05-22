Политик проявил интерес к использованию искусственного интеллекта в ходе предстоящих выборов в Украине.

Бывшая правая рука премьер-министра Великобритании Кира Стармера Морган Максвини проявляет особый интерес к тому, как Россия может использовать искусственный интеллект для вмешательства в предстоящие выборы в Украине. Об этом он заявил на Киевском форуме по безопасности в апреле, передает Politico.

Максвини убежден, что ИИ еще не используется на полную мощность для манипулирования выборами, и что любое голосование в Украине после прекращения огня станет мишенью для злонамеренного влияния, говорят люди, знакомые с его взглядами.

Соратники политика говорят, что он понимает потенциал роста использования ИИ на британских выборах, где доверие общественности к институтам и так низкое, а Партия реформ Найджела Фаража набирает обороты.

"Ожидается, что бывший помощник с Даунинг-стрит выступит в пятницу на панели вместе с руководителями СМИ и специалистами по опросам. Максвини является самой заметной фигурой, связанной с британской политикой, которая появится на пражском саммите, после того как министерства обороны и иностранных дел, а также Управление Содружества и развития решили не отправлять туда ни одного министра", - объясняет Politico.

Издание отмечает, что переход Максвини из Вестминстера на мировую арену происходит по сценарию, аналогичному тому, что был у бывших сотрудников Даунинг-стрит - Борис Джонсон решил сосредоточиться на Украине, а Риши Сунак консультирует компанию по искусственному интеллекту Anthropic.

В то же время Максвини не смог полностью избежать британской политики с тех пор, как он ушел в отставку в начале этого года из-за своей роли в принятии решения о назначении Питера Мандельсона послом в США. Недавно его вызвали в парламент, чтобы он дал объяснения относительно своего участия в процессе назначения.

Как подчеркнул один из партийных чиновников, он продолжает поддерживать связь со Стармером и даже помогает команде премьер-министра справиться с нынешним кризисом, связанным с его руководством.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что его страна срочно отправит Украине системы ПВО в ответ на беспрецедентную по масштабам комбинированную атаку России, произошедшую 14 мая.

"Я поручил ускорить поставки из Великобритании систем противовоздушной обороны и противодействия дронам настолько быстро, насколько это возможно. Мы стоим плечом к плечу с Украиной перед лицом агрессии Путина. Наши мысли с украинскими семьями", - подчеркнул Хили.

Также Business Insider писал, что Украина уже сбивает 90% российских дронов, а Великобритания пристально следит за этим. Как отметил главнокомандующий Королевскими ВВС Великобритании Харви Смит, Лондон уже делает выводы из успехов Киева на поле боя.

"Они наращивают свои возможности с такой скоростью - это просто поражает. Сейчас я нахожусь на том этапе, когда еду туда, чтобы учиться у них. Опыт, который мы получаем от Украины, - и тот факт, что они фактически сражаются с противником, от которого нам, возможно, придется защищаться в будущем, - будет использован для формирования военных планов Великобритании", - добавил он.

