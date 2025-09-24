В Центральноафриканской Ресапублике сейчас размещены примерно 1500 боевиков ЧВК "Вагнер".

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера оправдался за решение о постоянном размещении российских наёмников в стране, объяснив, что они помогают обеспечить безопасность.

"Я улыбаюсь, когда меня спрашивают, почему в моей стране находятся русские", — сказал Туадера в интервью Financial Times.

"В тот день, когда моя страна оказалась в беде, я искал друзей, но пришли лишь немногие. Я звонил Франции и европейцам, но только Руанда и Россия сказали: "Мы можем помочь вам защитить вашу демократию и ваш народ", — сказал он, добавив, что Париж оказал лишь ограниченную поддержку с воздуха.

Туадера имел в виду период нестабильности, связанный с выборами 2020 года, когда российские, и руандийские бойцы помогали подавлять наступление повстанцев.

После смерти главаря "Вагнера" Евгения Пригожина в 2023 году Москва стремилась заменить эту группу"Африканским корпусом" – организацией-преемницей, находящейся под более жестким контролем Министерства обороны России. Однако, по словам аналитиков, "Вагнер" оказалось трудно искоренить в Центральноафриканской Республике, где у него есть значительные коммерческие интересы.

ЧВК Вагнер в Африке

В июне стало известно, что российская частная армия "ЧВК Вагнер" уходит из африканской страны Мали после 3,5 лет присутствия там. Соответствующее заявление распространили связанные с группировкой ресурсы в соцсетях.

Однако основным местом базирования ЧВК Вагнер в Африке всегда была Центрально-Африканская республика, а не Мали. В ЦАР группировка имеет в том числе экономические интересы, поскольку местный диктатор отдал им в "кормление" несколько золотых приисков.

