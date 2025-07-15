Эксперты раскрыли структуру "Африканского корпуса", который Минобороны страны-агрессора создали после катастрофы самолета с Пригожиным.

Россия собрала в Африке контингент в 5 тысяч военных, которые рассредоточены по разным странам континента. Об этом сообщает военный портал Defence Express.

Как пишет издание, структура военного присутствия Российской Федерации на территории Африки описана в инфографике от Clash Report. Все военные, в том числе остатки частной компании "Вагнер" после смерти Евгения Пригожина, подчиняются российскому Минобороны через специально созданный "Африканский корпус".

Отмечается, что больше всего военных Россия держит в Ливии и Мали. Также среди стран, где замечено российское военное присутствие, есть Того, Буркина-Фасо, Нигер, Нигерия, Республика Сенегал, Бенин. Однако аналитики Clash Report не исключают, что вскоре они появятся в Экваториальной Гвинее. Также Россия строит военную базу в Судане.

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"Завершение процесса будет означать принципиальное изменение характера присутствия Кремля в Африке", - пишет Defence Express.

Также РФ восстанавливает военную базу в Ливии, где ранее держала военные самолеты. Кроме живой силы Россия в Африке, в частности, в Мали, держит тяжелую технику.

Сейчас российские военные контролируют месторождения полезных ископаемых, тренируют военных в странах, лидеры которых лояльны к Кремлю. Их часто замечают на публичных мероприятиях, а в соцсетях можно найти россиян, участвующих в локальных боях.

"В контексте полномасштабной войны РФ против Украины важно отметить, что Кремль использует Африку как свою "ресурсную подушку", которая имеет свой вес в финансировании агрессии против нашей страны", - отмечает Defence Express.

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Как писал УНИАН, в Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечали, что Россия пытается сформировать лояльную к себе элиту в разных странах для покорения Африки. Они используют образовательные и молодежные программы как инструмент долгосрочного влияния. А также планируют открыть курсы русского языка в ведущих университетах Африки.

Однако, после стремительного падения режима Башара Асада в Сирии у некоторых африканских союзников России возникли сомнения. В частности, у ливийцев, поскольку именно Сирия и Ливия были перекидными базами для связи РФ с африканскими странами.

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