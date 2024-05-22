Компания CSG является крупным поставщиком боеприпасов и военного оборудования в Украину.

Потенциальная продажа американского производителя боеприпасов чешской оружейной компании вызывает пристальное внимание со стороны некоторых законодателей, подчеркивая обеспокоенность по поводу иностранной собственности в ключевой отрасли в разгар глобального дефицита оружия, вызванного продолжающимися войнами на Украине и в секторе Газа.

Как пишет The Wall Street Journal, американская компания Vista Outdoor объявила в октябре о том, что она согласилась на продажу своего бизнеса по производству огнестрельного оружия, включающего такие бренды боеприпасов, как Remington, за 1,91 миллиарда долларов компании CSG, базирующейся в Праге и являющейся крупным поставщиком боеприпасов и военного оборудования в Украину.

При этом противники этой сделки, среди которых бывший госсекретарь Майк Помпео и союзник Дональда Трампа сенатор Джей Ди Вэнс, утверждали о связях CSG с Китаем и Россией и призывали Министерство финансов заблокировать продажу через Комитет по иностранным инвестициям в США. Они также заявили, что сделка с CSG даст иностранной компании контроль над внутренними поставками боеприпасов для стрелкового оружия.

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"Еще несколько лет назад идея покупки компанией из страны НАТО американского предприятия, ориентированного на гражданский рынок, скорее всего, не вызвала бы удивления. Спор вокруг нынешней сделки отражает возросшие опасения по поводу иностранного влияния и совпадает с глобальной нехваткой пороха. Кроме того, правительство США, похоже, все больше склоняется к тому, чтобы препятствовать иностранным приобретениям, которые, по его мнению, могут угрожать национальной безопасности", - пишет WSJ.

Что известно о компании CSG

Издание отмечает, что основу компании заложили списанные военные товары и оборудование, в частности, бронетехника, которую компания ремонтировала и продавала армиям за рубежом. Вскоре компания занялась производством боеприпасов и поглотила оборонные компании и заводы за пределами Чехии. Доходы CSG выросли за счет перехода к клиентам в странах НАТО.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году CSG стала крупным поставщиком оружия и оборудования для Киева, поставляя артиллерийские снаряды и системы, танки и ракетные установки.

Ранее CSG приобрела 70 % акций Fiocchi Munizioni, итальянской компании по производству стрелкового оружия, имеющей производственные мощности в Арканзасе и Миссури.

Иностранное владение американскими компаниями по производству огнестрельного оружия не является чем-то новым

Швейцарский производитель оружия SIG Sauer имеет завод в Нью-Гэмпшире, а австрийская компания Glock и бразильская Taurus располагают производственными мощностями в Джорджии. Историческая американская огнестрельная компания Colt, один из первых производителей винтовки AR-15, принадлежит чешской компании.

Однако в связи с сокращением доступности пороха в мире усилилось внимание к истории и намерениям CSG.

Так утверждалось, что CSG имеет связи с российским руководством, а также выполняет контракты для российских компаний. В то же время представитель CSG заявил, что компания никогда не имела дел с российскими военными и что она закрыла свой бизнес по производству гражданских промышленных грузовиков в России после вторжения Москвы в 2022 году. Относительно бизнеса в Китае, представитель CSG заявил, что ожидает завершения контракта в этом году и что у компании нет других дел в Китае.

Также Национальная ассоциация шерифов и Национальная ассоциация полицейских организаций выступили против покупки CSG, обеспокоенные тем, что иностранная компания будет владеть значительной частью американского рынка боеприпасов для стрелкового оружия.

Оружие для Украины

Ранее республиканцы обвинили администрацию президента США Джо Байдена в том, что она в обход законодателей отправила кенийским войскам, развернутым на Гаити, военное оборудование на десятки миллионов долларов, которое можно было предоставить Украине.

Ранее чешские производители оружия сообщили о рекордных продажах в связи с войной в Украине и усилением напряженности в мире. в частности, Czechoslovak Group (CSG) показала очень хорошие результаты в 2023 году, в основном за счет производства крупнокалиберных боеприпасов и военной наземной техники. Большая часть ее продукции поставлялась в страны НАТО и Украину.

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