Оружейные компании считают, что интерес к их продукции сохранится и после окончания войны в Украине.

Чешские производители оружия сообщили о рекордных продажах в связи с войной в Украине и усилением напряженности в мире. Оружейная промышленность Чехии получила новый виток развития.

Издание Euractiv пишет, что компания Colt CZ получила прибыль в размере почти 600 миллионов евро. Omnipol и Czechoslovak Group (CSG) также показали очень хорошие результаты в 2023 году. Рост последней был обеспечен в основном за счет производства крупнокалиберных боеприпасов и военной наземной техники. Большая часть ее продукции поставлялась в страны НАТО и Украину.

STV Arms Group продолжает наращивать производство боеприпасов, особенно крупнокалиберных. За последние два года общий объем производства на некоторых производственных мощностях компании увеличился примерно в десять раз. Большая часть поставок осуществляется в Украину, как напрямую, так и через государственные программы Европы и США, а также в чешскую армию и другие страны НАТО.

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Развитию чешской оружейной промышленности должно способствовать и принятое в прошлом году требование о том, чтобы чешское государство ежегодно тратило на оборону не менее 2% ВВП.

Оружейные компании считают, что интерес к их продукции сохранится и после окончания войны в Украине, когда армии стран НАТО опустошат свои склады и начнут пополнять запасы.

Между тем, Чехия остается ярым сторонником Украины, а соседнюю Словакию обвинили в том, что она "заинтересована" в продолжении войны.

Инициатива Чехии по поставкам боеприпасов Украине - главные новости

Прага инициировала закупку не менее 800 тысяч артиллерийских боеприпасов в странах за пределами ЕС. Отмечается, что этой инициативе присоединились 15 стран, в том числе Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Португалия, Бельгия, Польша и Канада.

Позже стало известно, что чешские чиновники нашли еще 200 тысяч снарядов для Украины. При этом глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что поставки снарядов для Украины в рамках чешской инициативы уже начались.

В свою очередь министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что ряд стран уже внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для Украины, но денег по-прежнему не хватает.

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