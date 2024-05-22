Растет беспокойство, что американская поддержка Гаити может дорого стоить Украине.

Республиканцы обвинили администрацию президента США Джо Байдена в том, что она в обход законодателей отправила кенийским войскам, развернутым на Гаити, военное оборудование на десятки миллионов долларов, которое можно было предоставить Украине.

Как пишет Politico, председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол (республиканец от Техаса) и член Комитета по иностранным делам Сената Джим Риш (республиканец от Айдахо) обратились с соответствующим письмом к Государственному секретарю США Энтони Блинкену. Они раскритиковали Белый дом за то, что тот использовала президентские полномочия для ускоренного выделения 60 миллионов долларов военной помощи Гаити для подавления банд, которые сеют хаос в стране.

В этот пакет входят винтовки, боеприпасы и бронетехника для кенийских войск, которые направляются на остров. Ожидается, что они прибудут в четверг, в тот же день президент Кении Уильям Руто встретится с высокопоставленными чиновниками США в Вашингтоне.

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В письме Маакола и Риша отмечается, что администрация США спешит финансировать неопределенную и бессрочную операцию на Гаити без одобрения Конгресса.

Из-за этого растет беспокойство, что американская поддержка Гаити может дорого стоить Украине, ведь Киев также получает оборудование непосредственно со складов Пентагона и никто не знает, сколько времени понадобится для победы над бандами, которые с каждым днем становятся сильнее и влиятельнее.

"Вооруженные силы проводят внутренний аудит запасов, чтобы увидеть, что они могут выделить для Гаити - что ставит их в прямую конкуренцию с Украиной за ресурсы", - заявил изданию представитель Республиканской партии на условиях анонимности.

В то же время в Госдепе утверждают, что Штаты "реагируют на многочисленные критические потребности во всем мире, и сценарии развития событий в Украине и Гаити отличаются".

"Поддержка народа Гаити не ограничивает и не лишает нас возможности поддерживать народ Украины. Оба приоритета важны, и в каждом случае мы определяем поддержку с учетом потребностей наших партнеров", - сказал анонимно чиновник.

Помощь США для Украины

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что США предоставят Украине 2 млрд долларов военной помощи. По его словам, эти средства пойдут на внешнее военное финансирование Украины.

Президент Владимир Зеленский недавно заявил, что Западные союзники слишком долго принимают решение о военной поддержке Украины- с опозданием примерно на год.

Politico писал, что Соединенные Штаты Америки могут сообщить о новом пакете помощи для Украины до конца этой недели.

В Украину "с недели на неделю" будет идти постоянный поток военной помощи и помощи по безопасности из США, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

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