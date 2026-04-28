Чарльз III и Трамп встретятся без камер, чтобы избежать 'столкновения в стиле Зеленского', – The Guardian

Несмотря на сдержанный формат, визит рассматривается как важное событие для двусторонних отношений между Великобританией и США.

Встреча британского монарха Чарльза III и президента США Дональда Трампа пройдет в закрытом формате без присутствия прессы из-за опасений возможных дипломатических инцидентов. Об этом сообщает The Guardian.

Речь идет об основной встрече Трампа и Чарльза, которая состоится сегодня, 28 апреля. Промежуточная встреча британского монарха и американского лидера состоялась вчера. Чарльз III прибыл вместе со своей женой Камиллой. Трамп вместе с первой леди США Меланией встретил их в Белом доме. Они пригласили королевскую чету на чашку чая, а затем провели для них экскурсию по Южной лужайке Белого дома.

Британская сторона настаивала на минимизации доступа СМИ из-за риска повторения ситуаций вроде публичных споров, которые ранее возникали во время встреч Трампа с другими мировыми лидерами, в частности с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ожидается, что в начале встречи стороны кратко появятся перед камерами, однако основные переговоры будут проходить за закрытыми дверями.

Дипломатическая осторожность и повышенное внимание

Британское правительство рассчитывает, что участие короля поможет улучшить отношения между Лондоном и Вашингтоном, которые в последнее время остаются напряженными из-за политических разногласий.

Также сообщается, что к переговорному процессу будет привлечено британское МИД, в частности для предотвращения потенциальных неловких ситуаций во время общения лидеров.

Как сообщал УНИАН, визит короля Великобритании Чарльза III в США на этой неделе, призванный наладить отношения, является результатом многомесячной стратегической работы на высших уровнях.

По данным Politico, среди множества пунктов, вероятно, будет короткий список ключевых целей. Один из источников издания, ознакомленный с подготовкой визита, сказал: "Король, вероятно, сможет продвинуться, возможно, в одном вопросе, так что вопрос в том, какой это будет вопрос".

Напомним, что осенью прошлого года король Чарльз III во время государственного банкета в Виндзорском замке напомнил Трампу о необходимости поддержки Украины. А уже в январе этого года король Чарльз III подтвердил приверженность Великобритании Украине.

