Он получит 50 тысяч фунтов стерлингов.

Победителем Букеровской премии В 2023 году стала книга "Prophet Song" ирландского писателя Пола Линча. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте премии.

46-летний Пол Линч живет в Дублине. Он был главным кинокритиком ирландской газеты Sunday Tribune и писал о кино для Sunday Times. Писатель опубликовал еще четыре романа, получив за них несколько наград: "Beyond the Sea", "Grace", "The Black Snow" and "Red Sky in Morning".

Председатель жюри Эси Эдугян отметила, что его новая книга отражает социальные и политические тревоги настоящего. В романе рассказывается о борьбе матери четверых детей, пытающейся спасти свою семью, когда Ирландия впадает в тоталитаризм.

"С первого же стука в дверь "Песнь пророка" заставляет нас избавиться от самоуспокоенности, когда мы следим за ужасной судьбой женщины, пытающейся защитить свою семью в Ирландии, скатывающейся к тоталитаризму. С самого начала мы чувствовали себя беспокойно, погруженные в постоянную клаустрофобию властно сконструированного мира Линча, и нас преследовала эта клаустрофобия", - добавила она.

Что известно о Букеровской премии

Престижную литературную награду вручают в Великобритании с 1969 года. Сначала формируется длинный список из 20-25 книг, а затем - короткий из шести. В октябре объявляют победителя.

Победитель получает 50 тысяч фунтов стерлингов, еще по 2 500 получают все шесть авторов-номинантов.

