47-летний писатель Шехан Карунатилака со Шри-Ланки получил Букеровскую премию за свой второй роман "The Seven Moons Of Maali Almeida".

Об этом говорится в Instagram организаторов премии.

Приз, среди прочего, включает 50 тысяч фунтов стерлингов.

Действие романа Карунатилака "The Seven Moons Of Maali Almeida" происходит в 1990 году - во время гражданской войны в Шри-Ланке, когда главный герой Маали Алмейда просыпается мертвым, понятия не имея, кто его убил.

Гей-военный фотограф Алмейди должен связаться с близкими и привести их к скрытому тайнику с фотографиями, которые потрясут страну.

В своей приветственной речи Карунатилака отметил, что его книга, в том числе, про зло коррупции, расовой травли и кумовства.

"Я надеюсь, что ее прочитают в Шри-Ланке, которая учится на своей истории, и что "The Seven Moons Of Maali Almeida" будет в отделе фэнтези книжного магазина и… не будет ошибочно принята за реализм или политическую сатиру", - высказался писатель.

Критики оценили книгу как "метафизический триллер, нуар загробной жизни, который стирает границы не только разных жанров, но и жизни и смерти, тела и духа, востока и запада".

Карунтилака в этом году впервые попал в шорт-лист премии.

Букеровская премия

Букеровская премия — одна из самых престижных наград в мире английской литературы.

До 2013 года присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве, за роман, написанный на английском языке. С 2014 года премия вручается за роман, написанный на английском, вне зависимости от гражданства автора. Победитель получает 50 тысяч фунтов стерлингов.

Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. До 2002 года года премию спонсировала пищевая британская компания Booker, McConnell Ltdruen, отсюда и название премии.

С 2002 года спонсором Букеровской премии выступает компания Man Group, потому полное официальное название премии — The Man Booker Prize.

