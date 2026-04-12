Британия разрабатывает масштабный план перехода всего государства в состояние войны

Великобритания готовит новую версию масштабного плана по подготовке всей страны к переходу в состояние войны. Он затронет различные сектора – от вооруженных сил и полиции до больниц и промышленности.

Об этом Sky News рассказал начальник штаба обороны Великобритании, маршал авиации сэр Ричард Найтон. По его словам, обновленная версия так называемой "Правительственной книги войны" будет опираться на уроки холодной войны. При этом будет учтен современный контекст "с современным обществом и современной инфраструктурой".

"НАТО рассматривает переход к конфликту как военный компонент, но у него есть и гражданский компонент", – отметил он.

Речь идет об обеспечении устойчивости критически важной национальной инфраструктуры, такой как электростанции и системы водоснабжения, к различным угрозам. И речь идет не только о стихийных бедствиях, но и о рисках войны.

"Перед Рождеством я говорил о том, что, когда мы думаем об обновлении нашей водопроводной, электроэнергетической или транспортной инфраструктуры, нам следует учитывать угрозу действий со стороны противника, выходящих за пределы войны, а не только гибридную угрозу. И подумать о том, как мы можем обеспечить эту устойчивость во время обновления, а это требует принятия других решений и определения других приоритетов, и я очень приветствую ту работу, которую Кабинет министров проводит во всем правительстве", – говорит маршал авиации.

Отдельно он подчеркнул, что гражданское население должно осознавать: относительный мир, в котором Великобритания жила в течение последних 30 лет, находится под все большей угрозой.

Пожалуй, самым большим вызовом для главнокомандующего является необходимость вернуть Королевский флот, армию и Королевские военно-воздушные силы к боевой готовности, говорится в материале. Эти сектора годами страдали от недостатка финансирования.

Утверждается, что британский премьер Кир Стармер и министр обороны Джон Хили пообещали увеличить расходы на оборону с чуть более 2 % до 3,5 % ВВП – но только к 2035 году.

Кроме того, до сих пор не обнародован 10-летний инвестиционный план для вооруженных сил. Именно этот документ будет определять, какое вооружение и средства будет закупать Министерство обороны. Журналисты отметили, что план должны были опубликовать еще прошлой осенью, но в интервью Sky News Хили даже не сказал, появится ли он до этого лета.

Такая задержка означает, что значительная часть оборонной промышленности Великобритании сейчас находится в подвешенном состоянии. Найтон же дал понять, что одной из причин задержки является то, что Минобороны настаивает на более быстром выделении дополнительных средств из казны.

"Я хочу видеть план инвестиций в оборону, который будет должным образом профинансирован и обеспечит то, к чему мы стремимся. Если это займет немного больше времени, я предпочел бы получить то, что работает и что мы сможем реализовать", – пояснил Найтон.

Угроза более широкой войны в Европе

Командующий Литовским стрелковым союзом полковник Линас Идзелис заявил, что страны-члены Европейского Союза должны ввести воинский призыв и увеличить мощности по производству оружия для создания надежной обороны. По его словам, Европа также нуждается в улучшении системы мер противовоздушной обороны. Поэтому правительства стран должны вести переговоры с представителями ВПК для развития оборонного сектора.

Тем временем Франция переходит на "военную экономику": запасы дронов вырастут на 400%. При этом запасы управляемых авиабомб AASM Hammer производства Safran планируют увеличить на 240 процентов, а ракет Aster и Mica производства MBDA – на 30 процентов.

