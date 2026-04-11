Горбунов и Осадчая растрогали подготовкой к Пасхе с сыновьями: сеть в восторге

Звездная семья поделилась своими традициями.

Известная телеведущая Екатерина Осадчая и продюсер Юрий Горбунов рассказали о семейных традициях празднования Пасхи. Соответствующий совместный пост они опубликовали в Instagram.

Подготовка к празднику у них начинается с украшения стола и выбора украшений. Все готовится заранее, а Екатерина Осадчая перед праздником репетирует сервировку.

Вместе с детьми – 9-летним Иваном и 4-летним Данилом – они расписывают яйца и украшают пасхальную корзинку.

"Вы же тоже участвуете в соревнованиях среди хозяек на самую нарядную корзинку?" – в шутку спрашивает Катя Осадчая у подписчиков.

Она отметила, что освящение корзины семья всегда проводит вечером. На Пасху они надевают новые вышиванки, идут в церковь, а затем собираются на пасхальный завтрак.

"Традиция, которую все ждут, – самый длинный завтрак в году", – сказала телеведущая.

В Поливальный понедельник Осадчая, Горбунов и дети соблюдают еще одну древнюю украинскую традицию – обливают друг друга водой. По поверью, вода в этот день становится целебной.

В комментариях некоторые подписчики поделились своими пасхальными традициями, порадовались, что Горбунов и Осадчая передают украинские традиции детям, и пожелали семье еще детей. Отметим, недавно пара высказалась по поводу того, планируют ли они пополнение в семье.

