Что на самом деле произойдет с организмом, если принимать витамин D каждый день: ответ ученых

Нехватка витамина часто приводит к мышечной слабости.

Многие люди не получают достаточно витамина D с пищей, поэтому пытаются компенсировать этот дефицит с помощью аптечных добавок. Для большинства здоровых взрослых ежедневный прием витамина в нормальных дозах очень полезен, если принимать его в течение длительного времени, пишет Verywell Health.

В научном исследовании, опубликованном в журнале Nutrients, отмечается, что витамин D играет ключевую роль в усвоении кальция и укреплении скелета.

Длительный прием добавок – особенно в сочетании с кальцием – замедляет потерю костной массы и снижает риск переломов. Это также важно для женщин в период менопаузы, пожилых людей или тех, кто редко бывает на солнце.

Исследования из журнала IJMS подтверждают, что витамин имеет решающее значение для работы иммунной системы. Доказано, что люди с его дефицитом чаще страдают респираторными заболеваниями. Хотя добавки не являются панацеей или прямым лекарством, их длительный прием помогает иммунной системе оставаться в тонусе и эффективнее реагировать на угрозы.

Недостаток витамина D часто приводит к мышечной слабости, что значительно повышает риск травм в пожилом возрасте. Поэтому ученые подчеркивают, что коррекция уровня этого витамина с помощью добавок помогает укрепить мышцы и улучшить координацию.

Врачи все чаще связывают низкий уровень витамина D с ухудшением настроения и депрессивными состояниями. Хотя данные о том, могут ли добавки непосредственно лечить депрессию, остаются неоднозначными, поддержание его оптимального уровня безусловно полезно для общего здоровья мозга и стабильного психоэмоционального состояния, пишет Current Nutrition Reports.

По данным Национальных институтов здоровья, дефицит этого витамина часто сопровождает такие серьезные состояния, как остеопороз, диабет 2-го типа и сердечные заболевания. Несмотря на то, что прием витамина не является гарантированным способом предотвращения этих заболеваний, поддержание его оптимального уровня помогает организму лучше контролировать обмен веществ и стабильную работу сердечно-сосудистой системы.

Для поддержания оптимального уровня D в организме NIH рекомендуют соблюдать следующие нормы:

Взрослые до 70 лет: 600 МЕ (международных единиц) в сутки.

Взрослые старше 70 лет: 800 МЕ в сутки.

Группы риска: для людей с дефицитом или ограниченным пребыванием на солнце суточная норма может быть увеличена до 1 000–2 000 МЕ.

Безопасный предел: Максимальной дозой для длительного самостоятельного приема считается 4 000 МЕ в день.

