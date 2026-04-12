Иран пригрозил США 'жесткими мерами' в ответ на появление военных кораблей в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции Ирана пригрозил "жесткими мерами" в отношении военных кораблей, которые попытаются пройти через Ормузский пролив. Такое заявление КСИР сделал на фоне продолжающихся американо-иранских переговоров, пишет The Times of Israel.

В заявлении, распространённом через государственные СМИ, иранские военные заявили, что любые попытки военных судов пересечь стратегически важный водный путь будут "пресекаться самым жестким образом". При этом подчеркивается, что проход через пролив может быть разрешен только гражданским судам и при соблюдении определённых условий.

Как заявили представители военно-морских сил КСИР, они "обладают всеми полномочиями для разумного управления Ормузским проливом". Заявление последовало после того, как Центком США объявил о прохождении двух американских военных кораблей через пролив с целью разминирования – по утверждению США, мины были установлены иранской стороной.

Параллельно с этим продолжаются переговоры между США и Ираном, которые, по сообщениям, длились всю ночь. Очередной раунд проходит в Исламабаде (Пакистан), где стороны пытаются достичь соглашения после недавней эскалации.

Иранские государственные СМИ сообщают о новых встречах представителей двух стран, однако детали переговоров пока не разглашаются.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что для него "не имеет значения", будет ли достигнуто соглашение с Ираном. При этом американский лидер сказал, что США не позволят Ирану держать Ормузский пролив закрытым.

Кроме того, разведка США предупредила о том, что Пекин поставляет вооружение Тегерану. Согласно информации, речь идет о поставке систем ПВО через третьи страны.

Вас также могут заинтересовать новости: