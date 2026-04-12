'Нам еще многое предстоит сделать': Нетаньяху заявил о продолжении войны против Ирана

По словам Нетаньяху, Израиль сломал барьер страха, нанеся удары по Ирану в июне 2025 года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная кампания против Ирана продолжится. Об этом пишет The Times of Israel.

"Они хотели нас задушить, и мы душим их. Мы нанесли удар, но нам еще многое предстоит сделать", - сказал Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля отметил, что он провел большую часть своей жизни в борьбе с тем, чтобы Иран не получил ядерное оружие.

"Но мир не хотел слышать об этом", - добавил он.

По словам Нетаньяху, Израиль сломал барьер страха, нанеся удары по Ирану в июне 2025 года. Он признал, что израильские разведывательные службы в прошлом не справлялись достаточно хорошо, говоря об атаке, совершенной ХАМАС 7 октября 2023 года.

"На этот раз точная информация поступила ко мне вовремя", - подчеркнул премьер-министр Израиля.

Переговоры США и Ирана зашли в "тупик" - что известно

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что переговоры между США и Ираном о контроле над Ормузским проливом оказались в "патовой ситуации". В издании подчеркнули, что обсуждение вопроса об открытии пролива остается главным камнем преткновения для обеих сторон.

По словам инсайдеров, иранские представители категорически отказываются от любых вариантов "совместного контроля". Это происходит несмотря на то, что недавно состоялась встреча на высшем уровне между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и иранским лидером в военное время Мохаммадом Багером Галибафом.

