Поужинав такими голубцами, вы не заметите ни одного лишнего сантиметра на талии.

Классические голубцы умеют готовить почти все хозяйки, но такое блюдо требует времени и сил. "Ленивый" вариант гораздо проще, к тому же, можно немного экспериментировать с ингредиентами. Рассказываем, как сделать самые вкусные в мире ленивые голубцы - рецепт подходит для тех, кто следит за фигурой.

Сочные ленивые голубцы - рецепт в духовке

Девушки, которые пытаются похудеть, и в целом щепетильно относятся к своему весу и объемам, знают, что правильно питаться довольно тяжело. Основным продуктом в рационе становится куриное филе или грудка, но это быстро надоедает. В таком случае можно взять то же мясо, выяснить, как приготовить ленивые голубцы, и получить шикарный ужин.

Ингредиенты:

800 граммов куриного филе или готового фарша;

один репчатый лук;

одна морковка;

одно куриное яйцо;

небольшой кочан капусты;

100 граммов риса;

соль, перец;

измельченный чеснок;

330 мл воды;

протертые свежие томаты или томатная паста.

Ленивые голубцы по-домашнему готовятся быстро и просто. Вам нужно сначала отварить рис, чтобы он был заранее готов. Лук и морковку очистить, измельчить, капусту нашинковать и варить в подсоленной воде 10 минут. В глубокой миске соединить отварной рис, сырое яйцо, куриный фарш, капусту, лук и морковку, измельченный чеснок, соль, перец и любые приправы, которые вам нравятся. Перемешать массу, руки смочить водой и, набирая небольшие "шарики", сформировать голубцы. Противень или форму для запекания застелить пергаментом, а из фольги сделать бортики. Выложить голубцы, залить их томатной пастой, разведенной водой. Выпекать в духовке 50 минут при 180 градусах. Ленивые голубцы в духовке готовы - можно подавать к столу.

