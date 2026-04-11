Схватка с океанской стихией: как авианосец USS Abraham Lincoln выживает в эпицентре шторма

Гигант весом 100 000 тонн остается на плаву каждый день благодаря мастерству экипажа и специальному оборудованию.

Авианосец USS Abraham Lincoln демонстрирует невероятную устойчивость во время мощных океанских штормов благодаря уникальным инженерным решениям, пишет издание WION.

Известно, что основой выживания судна является его "стальной корпус весом 100 000 тонн". Огромное водоизмещение обеспечивает непревзойденную стабильность, а большие размеры предотвращают опрокидывание даже тогда, когда корпус поражают гигантские волны.

Важную роль играет и высота конструкции. По имеющимся данным, главная летная палуба расположена примерно на 19 метров над уровнем океана. Это позволяет защитить многомиллионные истребители от воды. Во время непогоды самолеты перемещают в центр палубы и используют 20-точечные крепления – истребители привязывают цепями, чтобы они не соскользнули в океан.

Согласно данным СМИ, маневренность корабля обеспечивает энергетическое "сердце" в виде двух ядерных реакторов под давлением. Такая система, в отличие от традиционных двигателей, гарантирует постоянную мощность в 260 000 лошадиных сил, что позволяет авианосцу эффективно двигаться даже во время длительных и изнурительных штормов.

Бесперебойная работа реакторов и четыре гигантских бронзовых винта, каждый из которых достигает более 7,5 метров в ширину, помогают авианосцу четко держать курс. В то же время экипаж специально снижает скорость до отметки менее 55 километров в час, чтобы уменьшить давление на корпус и безопасно разрезать волны под правильным углом.

Безопасность судна также зависит от людей. Более 5 000 членов экипажа круглосуточно следят за метеорологическими данными и, в случае необходимости, герметизируют водонепроницаемые отсеки, превращая авианосец в неприступную крепость посреди шторма.

Питание на корабле

Ранее УНИАН писал, как на авианосец ежедневно доставляют еду. Кухня корабля готовит около 15 тысяч порций еды в день. Для этого нужны постоянные поставки свежих продуктов – мяса, овощей и молочной продукции.

