Франция переходит на 'экономику войны': запасы дронов и ракет вырастут на 400%, - Politico

Франция радикально меняет военную доктрину, готовясь к масштабному противостоянию в Европе.

Франция увеличит запасы ракет и беспилотников на 400 процентов к 2030 году, согласно проекту закона о военном планировании. Текущие войны в Украине и на Ближнем Востоке продемонстрировали, насколько быстро расходуются боеприпасы в условиях высокоинтенсивных боевых действий.

Теперь Париж выделяет миллиарды евро на пополнение существующих запасов и замену ракет противовоздушной обороны, которые его военно-воздушные силы выпустили в Персидском заливе для отражения атак иранских дронов, пишет Politico, ознакомившись с документом.

"Первоочередная потребность, безусловно, заключается в боеприпасах", – недавно заявил законодателям премьер-министр Франции Себастьян Лекорню на фоне растущих в Европе опасений начала конфликта с Россией к концу десятилетия.

Видео дня

8 апреля французское правительство представит обновленный закон о военном планировании, который предусматривает выделение 8,5 млрд евро на беспилотники и ракеты к 2030 году. Законопроект представляет собой многолетнюю финансовую основу, определяющую цели по закупке и разработке вооружений.

"Эти усилия отражены в увеличении заказов и поставок, а также в адаптации промышленной инфраструктуры через софинансирование приоритетных производственных мощностей", – говорится в 64-страничном проекте. "Это осуществляется с целью подготовки к "экономике войны"".

Новые угрозы и оборонный бюджет

С тех пор как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, большинство европейских стран поспешили развить свои оборонные возможности, тратя миллиарды евро на вооружение. Эта тенденция усилилась после переизбрания Дональда Трампа президентом США из-за опасений, что Вашингтон может либо выйти из НАТО, либо, в более широком смысле, перестать гарантировать безопасность Европы.

Французский закон о военном планировании предусматривает расходы на оборону в размере 63,3 млрд евро в 2027 году, 68,3 млрд евро в 2028 году, 72,8 млрд евро в 2029 году и 76,3 млрд евро в 2030 году. После принятия законопроекта парламентом суммы все равно должны будут ежегодно утверждаться законодателями в конкретных бюджетных актах, а целевые показатели по мощностям должны будут воплотиться в контракты через агентство по закупкам вооружений.

В приоритете дроны-камикадзе и ракеты

Цели по беспилотникам и ракетам впечатляют. Франция хочет увеличить свои запасы барражирующих боеприпасов, таких как дроны-камикадзе, на 400 процентов, управляемых авиабомб AASM Hammer производства Safran – на 240 процентов, а ракет Aster и Mica производства MBDA – на 30 процентов.

Будущие новые контракты в рамках закона о военном планировании появляются в то время, когда французское государство и промышленность обмениваются взаимными обвинениями по поводу отсутствия массового производства оружия. Производители оружия обвиняли правительство в недостаточном количестве заказов, в то время как правительство хотело, чтобы оружейники инвестировали в свои производственные инструменты до подписания сделок.

Французский чиновник ранее разъяснил Politico, что производители оружия должны быть готовы поглотить резкое увеличение спроса. На прошлой неделе генеральный директор MBDA Эрик Беранже сообщил журналистам, что производитель ракет увеличит объем выпуска на 40 процентов в этом году, в том числе за счет удвоения производства ракет Aster.

Если не считать запасов боеприпасов, проект документа показывает, что Франция не стремится к расширению своих вооруженных сил: например, не планируется закупок дополнительных истребителей Rafale или фрегатов, несмотря на прошлые обещания президента Франции Эммануэля Макрона и Лекорню.

Париж, однако, обдумывает разработку нового танка. Проект показывает, что Франция начнет исследования для оценки того, что могло бы сменить нынешний флагманский французский танк Leclerc. Это происходит после участившихся призывов со стороны законодателей и промышленности подтолкнуть правительство к признанию того, что франко-германская танковая система Main Ground Combat System может задержаться, и что сухопутным силам Франции необходимо временное решение, когда боевые машины Leclerc выйдут из эксплуатации к концу 2030-х годов.

"Мы не должны позволить 2026 году пройти впустую", – на этой неделе подчеркнул журналистам французский депутат Франсуа Кормье-Булижон, член комитета Национального собрания по обороне.

Смена курса и политический консенсус

Проект плана сигнализирует о том, что Париж ожидает потенциальных задержек в разработке танка следующего поколения совместно с Германией, после того как правительство в течение нескольких месяцев утверждало, что программа идет по графику.

Франция также, по всей видимости, закрыла проект Eurodrone – разведывательный беспилотный летательный аппарат большой дальности, разрабатываемый совместно с Германией, Италией и Испанией, поскольку проект не выделяет денег на эту сильно затянувшуюся европейскую программу.

Хотя планирование рассчитано до 2030 года, представители парламента и промышленности ожидают, что преемник Макрона подготовит новый план после президентских выборов 2027 года.

Но во Франции наблюдается широкий консенсус относительно необходимости увеличения расходов на оборону: ультраправый лидер и фаворит президентской гонки Жордан Барделла в прошлом месяце заявил, что Париж должен тратить 3,5 процента ВВП на военные нужды в соответствии с целями НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: