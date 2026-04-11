Глава Ford объявил о выпуске электромобиля за 30 000 долларов: он должен составить конкуренцию Tesla

Американский автогигант радикально меняет стратегию, чтобы завоевать рынок доступных электромобилей.

Компания Ford сосредотачивает все усилия на создании бюджетного электромобиля стоимостью 30 000 долларов, который должен стать прямым конкурентом Tesla Model 3 и Model Y, сообщает Supercar Blondie.

Генеральный директор Ford Джим Фарли сравнивает нынешнее состояние рынка с началом игры в бейсбол, называя это "третьим иннингом девятииннинговой игры". По его словам, создание доступной модели в настоящее время является приоритетом, от которого компания не собирается отступать.

Для реализации этого амбициозного плана Ford разрабатывает новую универсальную платформу под названием UEV.

Видео дня

По имеющимся данным, над проектом работает специальная команда, в которую привлекли бывших инженеров Tesla и Формулы-1. Платформа будет настолько гибкой, что позволит выпускать как седаны, так и компактные кроссоверы или фургоны.

Первым испытанием для новой разработки должен стать электрический пикап за 30 000 долларов, релиз которого запланирован на 2027 год.

Как говорится в публикации, если этот старт будет успешным, то уже в конце 2027-го или в 2028 году мир увидит полноценных конкурентов самым популярным моделям Илона Маска.

По мнению руководства компании, нынешний Mustang Mach-E несколько уступает Tesla по характеристикам, поэтому новинка должна "сократить этот разрыв". Фарли четко заявляет, что Ford хочет "поставить на все", сосредоточившись на гибридах и доступных электрокарах там, где они имеют наибольший смысл.

Как выбрать автомобиль

