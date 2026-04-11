Перенесли пытки: Лубинец рассказал о состоянии украинцев, вернувшихся из плена РФ

Вернули семерых гражданских лиц, которых оккупанты похитили в 2022 году и вывезли в Россию.

90 процентов освобожденных в ходе обмена сегодня, 11 апреля, находились в российском плену с 2022 года, сообщил в Telegram Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, 156 из 175 военных и все семеро гражданских находились в плену у противника с 2022 года. Он отметил, что самому старшему освобожденному военному – 63 года, самому молодому – 21 год. Несколько освобожденных отметят свой день рождения в этом месяце. Одному из них исполнится 45 лет.

"Есть те, кто попал в плен в первый день полномасштабного вторжения. Также 27 военных попали в плен ровно 4 года назад", – сказал Лубинец.

Видео дня

Он назвал интересную деталь – домой сегодня вернулись 6 однофамильцев.

Кого из гражданских вернули в ходе этого обмена

Омбудсмен рассказал, что семеро гражданских, которых удалось вернуть, – это молодые парни, преимущественно 2000-х годов рождения. Оккупанты похитили их в Харьковской, Киевской, Херсонской и Донецкой областях и незаконно удерживали в течение почти четырех лет.

"Всех их без каких-либо оснований похитили из собственных домов, задерживали на блокпостах. Одного украинца похитили, когда он направлялся к своему отцу. Вернувшиеся домой находятся в тяжелом психологическом состоянии, имеют травмы и болезни. В частности, один из освобожденных находится в критическом состоянии здоровья: черепно-мозговая травма, ушибы внутренних органов, ожоги кожи в результате пыток", – подчеркнул Лубинец.

По его словам, все это – прямое нарушение Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, поскольку гражданские лица вообще не должны были задерживаться, но их похитили, пытали, удерживали в качестве заложников.

Обмен пленными – больше новостей

Как сообщал УНИАН, 11 апреля состоялся пасхальный обмен пленными. Домой вернулись как военнослужащие, так и гражданские лица.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подчеркнул, что накануне Пасхи состоялся 72-й обмен пленными.

Отметили, что удалось освободить 25 офицеров, которых ранее российская сторона категорически отказывалась обменивать.

Домой также возвращаются несколько военнослужащих Национальной гвардии, взятых в плен во время оккупации ЧАЭС в первые дни полномасштабного вторжения.

