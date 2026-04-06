Чистый четверг - один из самых насыщенных дней Страстной недели, и вокруг него накопилось немало вопросов и домыслов. Одни боятся лишний раз взять в руки веник, другие уверены, что с утра обязательно нужно искупаться - а третьи не знают, можно ли убирать на кладбище в Чистый четверг. Священник Анатолий Кулиш объяснил, что из этого правда, а что - просто народный миф. Оказывается, запретов куда меньше, чем принято думать.
Когда нужно купаться в Чистый четверг
Как рассказал отец Анатолий в комментарии УНИАН, несколько веков назад, чтобы искупаться, человеку приходилось тратить много сил и времени: наносить дрова и воду, растопить печь, поставить кадки, заварить травы. И, если бы в древности купались в Чистый четверг, то после приготовлений к Пасхе в сам день праздника, были бы уже не очень чистыми. Поэтому традиция омываться в Чистый четверг появилась недавно, более того, произошла подмена понятий - духовное очищение подменили физическим: "Ведь легче же встать утром, умыться и сказать, что "Чистый четверг провел как надо, чтя традиции", чем действительно прийти в храм, принять участие в богослужениях".
Поэтому такого понятия, как когда мыться в Чистый четверг, нет: можно купаться в любое время - и утром, и вечером, если кому-то это очень нужно исключительно из соображений гигиены. "Чистый четверг - это день, в который христианин должен очиститься духовно, найти время и прийти в храм, чтобы достойно подготовиться к Пасхе", - говорит священник.
Можно ли работать в Чистый четверг, убирать в доме и выносить мусор
Работать в Чистый четверг можно, но следует помнить, что вечером необходимо найти время, чтобы прийти в храм. "Там будет проходить богослужение с чтением 12 Страстных Евангелий. На этом богослужении хорошо бы побывать для того, чтобы "пройти путь" страстных дней перед Пасхой. Это нужно сделать, чтобы понять жертву Иисуса Христа и в полной мере осознать суть Его Воскресения", - поясняет святой отец.
Если говорить о том, можно ли убирать в Чистый четверг, то такого запрета в Церкви также нет. Хотя, по словам священника, уборку лучше сделать в субботу исключительно из логических соображений - вся еда к Пасхе в основном будет готовиться после Чистого четверга. Но если в уборке есть необходимость, например, если в доме есть маленькие дети, то, конечно же, убираться можно как можно чаще.
Также многие сомневаются в том, можно ли выносить мусор в Чистый четверг. Относительно этого тоже нет запрета: можно выносить мусор, убирать, наводить порядок. В то же время Чистый четверг и Страстную пятницу лучше провести в покое и тишине, без ссор и скандалов с родными и близкими: "Не стоит разбрасывать вокруг себя моральную грязь - вот это я бы порекомендовал".
Можно ли стирать в Чистый четверг и шить
Если есть необходимость, то можно стирать в Чистый четверг, а также в Страстную пятницу и в Великую субботу, говорит священник. Ведь сейчас на стирку мы не тратим много ресурсов – мы не идем к реке и не проводим там полдня, а приходим домой, бросаем вещи в стиральную машину и нажимаем несколько кнопок. Раньше люди не стирали в Чистый четверг, потому что на это нужно было потратить много времени, и они не успели бы пойти в храм.
На вопрос относительно того, можно ли шить в Чистый четверг, отец Анатолий напомнил слова Иисуса Христа из Евангелие - "Не человек для субботы, а суббота для человека":
То есть, не мы для Чистого четверга, пятницы или какого-то другого дня, а Чистый четверг для нас. Это следует понимать так: если есть необходимость что-то сделать, человек должен воплощать это в жизнь. Но если какую-то работу можно выполнить накануне важного дня и посвятить свободное время тому, чтобы пойти в храм, то, конечно же, лучше поступить именно так.
Можно ли работать на огороде в Чистый четверг
Если верить народным приметам, то в Чистый четверг не просто можно, а нужно работать на огороде - все, что посажено в этот день будет хорошо расти и не будет болеть. Но что говорит Церковь по этому поводу?
"Традиционно в Чистый четверг в огороде можно работать. Раньше всю работу старались сделать до обеда, потому что труд на земле - это один из самых грязных, а после обеда нужно было время для того, чтобы привести себя в порядок и вечером пойти в храм чистыми, Сейчас можно, например, до 15 часов поработать на огороде, быстро заскочить в душ и пойти на богослужение в 17", - советует священник.
Можно ли стричься в Чистый четверг и бриться
В церкви нет каких-либо запретов или предубеждений относительно того, можно ли стричь волосы в Чистый четверг. По словам святого отца, следует помнить: суть Чистого четверга вовсе не в том, чтобы очистить себя или пространство вокруг себя - убрать и так далее.
В этот день недели перед Пасхой вспоминается Тайная вечеря Иисуса Христа с 12 апостолами, во время которой фактически было заложено таинство Причастия (Евхаристии):
Чистый четверг - это последний день перед праздником, в который в храмах совершается полноценная литургия (именно во время литургии можно причащаться). Раньше исповедь и причастие обычно проводили в один день. Исповедь - это духовное очищение, и Чистый четверг является последним днем, в который христианин перед Пасхой имеет возможность очистить себя духовно. После исповеди человек приступает к таинству Евхаристии. То есть, суть Чистого четверга в первую очередь заключается в духовном очищении.
Поэтому, когда спрашивают, можно ли стричься или можно ли бриться в Чистый четверг, то все, что касается гигиены, можно делать: "Церковь не запрещает бриться, она акцентирует свое внимание на молитве. Просто человеку важно правильно распланировать свое время - то есть, найти возможность пойти на богослужение".
Можно ли в Чистый четверг ходить на кладбище
Если у людей есть возможность пойти на кладбище и убрать там только в Чистый четверг, то они могут это сделать, и в этом нет ничего страшного. Если же следовать христианской традиции, то нужно закончить все дела до вечера, а вечером прийти в храм на богослужение.
Анатолий Кулиш окончил Волынскую духовную семинарию.
Сейчас он священник, настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" ПЦУ г. Кременчуг. Кроме того, Анатолий возглавляет ОО "Пространство "Пламя".