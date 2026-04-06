Разбираемся, что нужно делать в Чистый четверг, а какую работу лучше сделать накануне или вовсе отложить.

Чистый четверг - один из самых насыщенных дней Страстной недели, и вокруг него накопилось немало вопросов и домыслов. Одни боятся лишний раз взять в руки веник, другие уверены, что с утра обязательно нужно искупаться - а третьи не знают, можно ли убирать на кладбище в Чистый четверг. Священник Анатолий Кулиш объяснил, что из этого правда, а что - просто народный миф. Оказывается, запретов куда меньше, чем принято думать.

Когда нужно купаться в Чистый четверг

Как рассказал отец Анатолий в комментарии УНИАН, несколько веков назад, чтобы искупаться, человеку приходилось тратить много сил и времени: наносить дрова и воду, растопить печь, поставить кадки, заварить травы. И, если бы в древности купались в Чистый четверг, то после приготовлений к Пасхе в сам день праздника, были бы уже не очень чистыми. Поэтому традиция омываться в Чистый четверг появилась недавно, более того, произошла подмена понятий - духовное очищение подменили физическим: "Ведь легче же встать утром, умыться и сказать, что "Чистый четверг провел как надо, чтя традиции", чем действительно прийти в храм, принять участие в богослужениях".

Поэтому такого понятия, как когда мыться в Чистый четверг, нет: можно купаться в любое время - и утром, и вечером, если кому-то это очень нужно исключительно из соображений гигиены. "Чистый четверг - это день, в который христианин должен очиститься духовно, найти время и прийти в храм, чтобы достойно подготовиться к Пасхе", - говорит священник.

Можно ли работать в Чистый четверг, убирать в доме и выносить мусор

Работать в Чистый четверг можно, но следует помнить, что вечером необходимо найти время, чтобы прийти в храм. "Там будет проходить богослужение с чтением 12 Страстных Евангелий. На этом богослужении хорошо бы побывать для того, чтобы "пройти путь" страстных дней перед Пасхой. Это нужно сделать, чтобы понять жертву Иисуса Христа и в полной мере осознать суть Его Воскресения", - поясняет святой отец.

Если говорить о том, можно ли убирать в Чистый четверг, то такого запрета в Церкви также нет. Хотя, по словам священника, уборку лучше сделать в субботу исключительно из логических соображений - вся еда к Пасхе в основном будет готовиться после Чистого четверга. Но если в уборке есть необходимость, например, если в доме есть маленькие дети, то, конечно же, убираться можно как можно чаще.

Также многие сомневаются в том, можно ли выносить мусор в Чистый четверг. Относительно этого тоже нет запрета: можно выносить мусор, убирать, наводить порядок. В то же время Чистый четверг и Страстную пятницу лучше провести в покое и тишине, без ссор и скандалов с родными и близкими: "Не стоит разбрасывать вокруг себя моральную грязь - вот это я бы порекомендовал".

Можно ли стирать в Чистый четверг и шить

Если есть необходимость, то можно стирать в Чистый четверг, а также в Страстную пятницу и в Великую субботу, говорит священник. Ведь сейчас на стирку мы не тратим много ресурсов – мы не идем к реке и не проводим там полдня, а приходим домой, бросаем вещи в стиральную машину и нажимаем несколько кнопок. Раньше люди не стирали в Чистый четверг, потому что на это нужно было потратить много времени, и они не успели бы пойти в храм.

На вопрос относительно того, можно ли шить в Чистый четверг, отец Анатолий напомнил слова Иисуса Христа из Евангелие - "Не человек для субботы, а суббота для человека":

То есть, не мы для Чистого четверга, пятницы или какого-то другого дня, а Чистый четверг для нас. Это следует понимать так: если есть необходимость что-то сделать, человек должен воплощать это в жизнь. Но если какую-то работу можно выполнить накануне важного дня и посвятить свободное время тому, чтобы пойти в храм, то, конечно же, лучше поступить именно так.

Можно ли работать на огороде в Чистый четверг

Если верить народным приметам, то в Чистый четверг не просто можно, а нужно работать на огороде - все, что посажено в этот день будет хорошо расти и не будет болеть. Но что говорит Церковь по этому поводу?

"Традиционно в Чистый четверг в огороде можно работать. Раньше всю работу старались сделать до обеда, потому что труд на земле - это один из самых грязных, а после обеда нужно было время для того, чтобы привести себя в порядок и вечером пойти в храм чистыми, Сейчас можно, например, до 15 часов поработать на огороде, быстро заскочить в душ и пойти на богослужение в 17", - советует священник.

Можно ли стричься в Чистый четверг и бриться

В церкви нет каких-либо запретов или предубеждений относительно того, можно ли стричь волосы в Чистый четверг. По словам святого отца, следует помнить: суть Чистого четверга вовсе не в том, чтобы очистить себя или пространство вокруг себя - убрать и так далее.

В этот день недели перед Пасхой вспоминается Тайная вечеря Иисуса Христа с 12 апостолами, во время которой фактически было заложено таинство Причастия (Евхаристии):

Чистый четверг - это последний день перед праздником, в который в храмах совершается полноценная литургия (именно во время литургии можно причащаться). Раньше исповедь и причастие обычно проводили в один день. Исповедь - это духовное очищение, и Чистый четверг является последним днем, в который христианин перед Пасхой имеет возможность очистить себя духовно. После исповеди человек приступает к таинству Евхаристии. То есть, суть Чистого четверга в первую очередь заключается в духовном очищении.

Поэтому, когда спрашивают, можно ли стричься или можно ли бриться в Чистый четверг, то все, что касается гигиены, можно делать: "Церковь не запрещает бриться, она акцентирует свое внимание на молитве. Просто человеку важно правильно распланировать свое время - то есть, найти возможность пойти на богослужение".

Можно ли в Чистый четверг ходить на кладбище

Если у людей есть возможность пойти на кладбище и убрать там только в Чистый четверг, то они могут это сделать, и в этом нет ничего страшного. Если же следовать христианской традиции, то нужно закончить все дела до вечера, а вечером прийти в храм на богослужение.

справка Анатолий Кулиш Священник Анатолий Кулиш окончил Волынскую духовную семинарию. Сейчас он священник, настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" ПЦУ г. Кременчуг. Кроме того, Анатолий возглавляет ОО "Пространство "Пламя".

